Türkiye'de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Türkiye'de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor

19.09.2022 11:04
Türkiye'de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor

Pandemi nedeniyle insanların yakın mesafede toplu taşıma yerine taşıt kullanmaya yönelmesi, motosiklet satışlarını artırdı.

Pandemi nedeniyle insanların yakın mesafede toplu taşıma yerine taşıt kullanmaya yönelmesi, motosiklet satışlarını artırdı. Yükselen otomobil ve akaryakıt fiyatlarına e-ticaret şirketlerinin talebi eklenince, satışlar zirveyi gördü. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 4 milyon sınırını zorlarken, bir tutku olan motosiklet kültürünün de Türkiye'de yaygınlaşmasına yol açtı.

Hızlı ve ekonomik olmasının yanı sıra, benzersiz bir özgürlük alanı tanıyan motosiklet kullanımı, özellikle pandemi sonrasında artış göstermeye başladı. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, temmuz ayında trafiğe tescili yapılan taşıtların neredeyse yarısı (yüzde 48,7) otomobil olurken, onu yüzde 30,3'le motosiklet izledi. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosikletlerin sayısı da 4 milyon sınırını zorladı. MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), 2022 sonunda motosiklet satışlarında önceki yıla göre en az yüzde 20 artış yakalanacağını tahmin ediyor.

Artan araç sahipliği, motosiklet kültürünün yaygınlaşmasına ortam sağlarken, 2014 yılından itibaren en çok tercih edilen üç motosiklet markasından biri olan Bajaj, "Dominar Riders" adını verdiği etkinliklerle Türkiye'nin farklı şehirlerinde motosiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Hindistan merkezli faaliyet gösteren Bajaj'ın Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Sakarya, Adana, Gaziantep, İstanbul ve İzmir gibi 14 farklı noktada düzenlediği etkinliklerde yüzlerce motosiklet tutkunu bir araya geldi. Birbirleriyle tanışma ve kaynaşma olanağı bulmanın yanı sıra, etkinliklerin yapıldığı yörelerin farklı özelliklerini keşfeden motosiklet tutkunları, marka öncülüğünde motosiklet kültürünün yaygınlaşması da katkıda bulunuyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI BİR ARAYA GELİYOR

Yüzde 32,5 pazar payıyla spor segmentinde lider olduklarını, fiyat-performansın yanı sıra kalite olarak da kullanıcılara üst düzey ürünler sunduklarını, geliştirdikleri teknoloji sayesinde yakıt tasarrufu açısısından sektörün en iyi modellerini ürettiklerini belirten Bajaj Satış Pazarlama Müdürü Ekrem Ata sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ülkemizde oldukça sevilen ve tercih edilen Bajaj, Dominar 250 ve Dominar 400 modelleriyle motosiklet piyasasını domine etmeye devam ediyor. Çok sevilen bu iki modelimizin ülke genelinde tutkunları oluştu. Biz de markamızın bu yeni modellerine gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin birçok bölgesinde etkinlikler düzenleyerek kullanıcılarımızı bir araya getiriyoruz. Bu sayede yeni dostluklar kurulmasına aracılık ettiğimiz gibi, motosiklet tutkunlarının yöresel kültür ve lezzetleri keşfetmesini sağlıyoruz. Motosiklet kullanımını teşvik etme ve yaygınlaştırma amacı taşıyan etkinliklerimizi sürdürerek, farklı bölgelerdeki motosiklet tutkunlarını buluşturmaya devam edeceğiz. Bu konuda kullanıcılarımızın bulundukları bölgedeki yetkili bayilerimiz aracılığıyla bize ulaşmaları yeterli."


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Kaynak: DHA

Motosiklet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de motosiklet kültürü yaygınlaşıyor - Son Dakika

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