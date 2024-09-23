Türkiye Demir Yolu Projeleri ile Büyüyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye'nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta öneminin artacağını belirterek, "Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacak olan Türkiye, yapılan yatırımlarla demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecek." dedi.

Uraloğlu, Demir yolları Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin refahını arttırma, lojistikte bölgesel lider olma, demir yollarında yaşanan sorunları giderme ve iyileştirme adına iki ana politika olduğunu anlattı.

Bu politikaların "Demir yolu Ağı Geliştirme Politikası" ve "Demir yolları Yolcu ve Yük Taşımacılığı Hizmetleri Geliştirme Politikası" başlıkları altında toplandığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çok yüksek hızlı tren güzergahı, yüksek hızlı tren (YHT) güzergahı, hızlı tren güzergahı, konvansiyonel güzergahları geliştirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Ülkede yolcu ve yük taşımacılığında demir yollarının payının arttırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren güzergahlarının, 2053'e kadar yaygınlaşmasını planlanıyoruz. Türkiye'de 2053'e kadar 6 bin 425 kilometre hızlı tren güzergahı, 1474 kilometre konvansiyonel güzergah, 393 kilometre yüksek hızlı tren ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren güzergahı olmak üzere toplam 8 bin 554 kilometrelik demir yolu güzergahı inşası yapılması öngörülüyor. Türk demir yolu tarihi, ilk demir yolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir- Aydın hattının, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 1856'da yapılmasıyla başlamıştır ve şu anda ülkede demir yolu ağı yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştı."

Uraloğlu, demir yoluna öncelik verilerek tüm ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarını planlamak ve gerçekleştirmek için, yerel ağa, uluslararası demir yolu koridorlarına bağlanan liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezlerinin sayısının arttırılacağını bildirdi.

Demir yolu ağının yüksek standartlı, güvenli ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırılacağını aktaran Uraloğlu, kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı verileceğini dile getirdi.

Demir yolu ulaştırma faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, "Güvenli, konforlu, entegre, afetlere dirençli, çevreci ve erişilebilir bir sistemle demir yolu payının arttırılmasına yönelik projeleri hayata geçireceğiz. Demir yolu yük taşımacılığında ortalama ticari hızı bu yıl yüzde 28 olurken biz bu hızı 2028'de yüzde 38'e çıkarmayı hedefliyoruz. Devam eden demir yolu projelerini tamamlayacağız. Organize sanayi bölgeleri (OSB), limanlar ve maden ocakları gibi önemli yük merkezlerinin demir yolu bağlantılarını sağlayacağız." diye konuştu.

"Demir yollarını öncelikli sektör olarak belirledik"

Bakan Uraloğlu, demir yolunun Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi olduğunu ifade ederek, demir yollarını 2003'ten itibaren öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu konumunun fırsatını değerlendirmek için her alanda olduğu gibi demir yolunda da yeni projeler hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hatlarımızın lojistik merkezlerine, havaalanlarına ve limanlara bağlantısını sağlayarak demir yollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattını değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi hedefledik. Özellikle iltisak hatlarıyla, sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdık. Türkiye'nin ulusal demir yolu ağı üzerinde 439 kilometre uzunluğunda 286 iltisak hattı bulunuyor. İltisak hatlarıyla gerçekleştirilen taşımalar tüm demir yolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Demir yolunda bütün iltisak hatlarını 2026'ya kadar tamamlayacağız. 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, 74,5 kilometresi TCDD, 141 kilometresi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından olmak üzere toplam 215,5 kilometre ilave ederek, lojistik merkezlerinin, fabrika, sanayi, OSB ve limanlara bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğumuzu 654 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, demir yolunun diğer ulaşım modlarına göre daha güvenli, ekonomik ve çevre dostu olduğunu aktararak, "Konforlu, gürültüsüz, çevre dostu ve enerji tasarruflu sistemler kullanılarak demir yolununun yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bunları yaparken elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleri tercih edilecek. İlgili alanlarda gerekli mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla projeler yürütülecek." değerlendirmesini yaptı.

YHT'lerle vatandaşlara konforlu seyahat imkanı sunduklarının altını çizen Uraloğlu, "Ankara- İstanbul, Ankara- Konya, Ankara- Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara- Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul ve en son 26 Nisan 2023'te işletmeye açılan Ankara- Sivas hatlarında işletilen YHT'ler, ayrıca bölgesel trenler ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre seyahat süresini önemli ölçüde kısaltıyor." dedi.

Uraloğlu, son 22 yılda ciddi bir ulusal demir yolu endüstrisi oluşturduklarını anlatarak, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ ) çatısı altında birleştirerek Türkiye'deki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme yakaladıklarını dile getirdi.

TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz." dedi.

"Türkiye, dünyanın 10. hızlı tren işletmecisi"

Uraloğlu, Türkiye'yi dünyanın 10. hızlı tren işletmecisi ülkesi haline getirdiklerini bildirerek, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı yaptıklarını, çalışmaları devam edenlerin de olduğunu aktardı.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının fiziki olarak bu yıl yüzde 10'unu hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, 2028'de projeyi tamamlayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, demir yolu alanında yapılacak önemli projelerden birinin de Büyük İstanbul Tüneli Projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Bu projeyle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız. Projenin 2025'te yüzde 25'ini ve 2028'de de tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 2034'te tamamlanacak. Ankara-İzmir hızlı tren hattı yaklaşık 508 kilometre uzunluğunda olacak. 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmeyi planlıyoruz. Hattımız bittiğinde İzmir-Ankara 3,5 saatte gidilecek. Öte yandan Gebze Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca Demir yolu Projesi'nin ihale süreci devam ediyor. Kalkınma Yolu için hayata geçirilecek kesintisiz demir yolu ağı çalışmaları da sürüyor. Şırnak Ovaköy'den Edirne'ye kadar kesintisiz demir yolu ile yük taşınacak. Bu hattın 439 kilometresi aktif hizmet verirken, 928 kilometresinin yapım aşaması sürüyor ve 727 kilometresi ihale aşamasında. Ülkemizin kalkınması için ulaşımın tüm modlarında yatırım yaparken demir yolu yatırımlarını önceliklendireceğiz. Bu kapsamda 2025-2027 Orta Vadeli Program'da demir yolu projelerinin tamamlanması hedefini koyduk. Yatırımlarımız ve bütünleşik kalkınma yaklaşımıyla bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantıları üretim ve yük merkezlerini uluslararası pazarlara erişimle güçlendirileceğiz. Demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye'nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta önemi artacak. Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacak olan Türkiye, yapılan yatırımlarla demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecek."