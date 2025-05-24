Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Türkiye hayvancılıkta Avrupa\'nın lideri oldu
24.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2024 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Büyükbaş hayvan varlığı 16,9 milyon ile Fransa'yı geçerken, küçükbaş hayvan sayısı 54,9 milyona ulaştı. Koyun sayısında İspanya'yı yaklaşık üçe, keçi sayısında ise Yunanistan'ı dörde katlayan Türkiye, hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu.

Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakarak liderliğe oturdu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılında Türkiye, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'nın önüne geçti.

FRANSA'YI GERİDE BIRAKTIK

Avrupa ülkeleri arasında büyükbaş hayvan sayısında liderlik uzun süredir Fransa'ya aitti. Ancak son veriler, Türkiye'nin bu alanda da zirveye yükseldiğini gösteriyor. Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 16 milyon 986 bine ulaşırken, Fransa 16 milyon 429 binle ikinci sırada yer aldı. Almanya ise 10 milyon 461 bin büyükbaşla üçüncü sırada bulunuyor.

AB ülkeleri arasında büyükbaş hayvan sayıları şöyle sıralandı:

  1. Türkiye – 16.986.000
  2. Fransa – 16.429.000
  3. Almanya – 10.461.000
  4. İrlanda – 6.308.000
  5. Polonya – 6.190.000
  6. İspanya – 6.174.000
  7. İtalya – 5.765.000
  8. Hollanda – 3.562.000

Geçtiğimiz yıl Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, 2024 itibarıyla büyükbaş hayvancılıkta Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

KÜÇÜKBAŞTA 3 KAT FARK

Küçükbaş hayvan sayısında da Türkiye açık ara farkla lider durumda. 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bine ulaştı. Bu sayının 44 milyon 81 bini koyunlardan oluşuyor. En yakın rakibi İspanya'nın koyun varlığı ise 13 milyon 476 bin. Böylece Türkiye, koyun sayısında İspanya'yı yaklaşık üçe katladı.

AB'de koyun sayılarında öne çıkan ülkeler şu şekilde:

  • İspanya – 13.476.000
  • Romanya – 10.443.000
  • Yunanistan – 7.774.000
  • Fransa – 6.607.000
  • İtalya – 5.390.000
  • İrlanda – 3.637.000
  • Portekiz – 2.142.000

KEÇİDE DE ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Keçi varlığında da Türkiye, AB ülkelerine açık fark attı. 2024 yılında Türkiye'deki toplam keçi sayısı yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bine çıktı. Bu alanda Türkiye, AB'nin lideri olan Yunanistan'ı yaklaşık dört kat geride bıraktı.

AB'de keçi sayılarında ilk sıralarda yer alan ülkeler şöyle:

  • Yunanistan – 2.576.000
  • İspanya – 2.361.000
  • Romanya – 1.426.000
  • Fransa – 1.339.000
  • İtalya – 911.000
  • Hollanda – 552.000

TARIM VE HAYVANCILIKTA STRATEJİK

Hayvancılıktaki bu artış, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki stratejik önemini pekiştirirken, kırsal kalkınma açısından da kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, sürdürülebilir politikalarla bu ivmenin daha da artırılabileceği görüşünde.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi, İspanya, Türkiye, Fransa, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • 768107:
    koyun sayisinda geçmemiz çok onemli ?? 132 5 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    ama o Avrupayı aynıı zamanda et fiyatlarında da kim bilir kaça katladık. 1 kilo et olmuş 700-800 tl. madem lideriz neden 1 parça et bu kadar pahalı. nüfusun yarısı bayramdan bayrama et görüyor hükümet hayal aleminde yaşıyor. 116 5 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah razı olsun sayın cumhurbaşkanım 22 84 Yanıtla
  • Metin şen:
    Doğru Avrupa lideri hatta dünya.Fiyatlar açısından liderliği bırakmıyoruz.Örneğin kurbanlık Avrupa’da 4.500.—Türkiye’de 15.000.- 85 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    avrupanın lideri eskiden trakyaya giderken her merada hayvan görürdüm şimdi heryer bomboş lider ne güldüm ya 61 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:30:32. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.