Türkiye İş Bankası, 81 İlde 81 Orman Projesini Yeniden Başlatıyor

Ekonomi

Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği "81 İlde 81 Orman" projesi yeniden başlatılıyor.

Toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla yeniden hayata geçirilen projenin yeni dönemi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Orman Genel Müdürlüğünden İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir'in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

"81 İlde 81 Orman" projesinin ikinci aşamasında da Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık 1500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan toprakla buluştu. Bu sahalarda 5 yıl boyunca düzenli bakım yapıldı ve tutmayan, kuruyan ya da zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikildi. 2008-2017 arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman Projesi'nde dikim sahalarının ormana dönüşüm oranı yüzde 84'ün üzerine çıktı. Proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82'inci orman da kuruldu.

"2,2 milyon fidan dikmeyi planladığımız projeyle karşınızdayız"

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikteki konuşmasında 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan İş Bankasının da artık asırlık çınar olarak nitelendirilen kurumlar arasına girdiğini ve ikinci yüzyıla giriş yaparken yeni çınarlar yetiştirmek üzere TEMA Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ile bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Bunun yeni bir yolculuk olmadığını belirten Aran, "2008-2017 yılları arasında 1500 hektar alana 2,2 milyonun üzerinde fidan dikmiştik. Ne mutlu bize, bu fidanların yüzde 84 oranında ormana dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi de yeniden hayata geçirdiğimiz ve 2,2 milyon fidan dikmeyi planladığımız projeyle karşınızdayız. Samsun ve Erzincan'dan başlayacağız, sırasıyla 81 ilimize ulaşacağız. Her ilimizde bölge halkıyla, çalışan ve emeklilerimizle, çocuklarımızla şölen havasında bu dikimi yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde tekrar ülkemize orman alanları kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Aran, hem İş Bankası Grubu olarak sebep oldukları karbon salımını azaltmak için çaba harcadıklarını hem de müşterilerinin yeşil dönüşümünü sağlayacak projeler yürüttüklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yolda son 2 yılda önemli mesafe katettik. Daha önce 2035 olarak belirttiğimiz karbon nötr olma taahhüdünü 2026'ya çektik. Ülke olarak bu anlamda kendi kendimize yetebilecek, Paris İklim Anlaşması'na attığımız imzanın hakkını verebilecek bir ülkeyiz. Çin ve ABD başta olmak üzere onların atacağı adımlar çok önemli ama her COP zirvesinde yeni şeyler yapmayı bırakın yaptıklarını geri çekmeyi tartıştıkları bir konjonktürden geçiyoruz. Bizim gibi ülkelerin yaptıkları umarım asıl adım atması gereken ülkelere de ilham olur. İklim değişikliğiyle mücadele, başarılı olduğumuz ve sivil toplum, özel sektör, kamu işbirliğinin en güzel örneklerini verdiğimiz bir alan."

"Dikilen her bir fidan ülkemiz ve hatta dünya için çok önemli"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir de Orman Genel Müdürlüğünün son yıllarda sosyal ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verdiğini, bu yaklaşımla yürüttüğü pek çok ağaçlandırma projesinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve kamu kurumlarıyla ortak ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu ağaçlandırma çalışmalarına en güzel örneklerden ilkinin, 2008-2017 yıllarında uygulanan ve büyük başarıyla tamamlanan "81 İlde 81 Orman Projesi" olduğunu vurgulayan Pir, "Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinde gerçekleştirilen projenin ikinci aşamasında da yine Türkiye İş Bankasının katkılarıyla 5 yılda, 81 ilimizde 81 orman oluşturulacak ve bu ormanların bulundukları yörelerde flora ve faunanın zenginleşmesine ekolojik yönden imkan sağlanırken, insanlarımız için de gelir artışına, rekreasyonel alan teminine, görsel zenginliğin artmasına ve daha çok karbon tutulmasına katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bu proje vasıtasıyla iklim değişikliğiyle mücadele açısından dikilen her bir fidanın Türkiye ve hatta dünya için çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Pir, "Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine yaptıkları uzun soluklu destekler ve katkılar için Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı temsilcilerine teşekkür ediyorum işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza da bu vesileyle Genel Müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunuyorum." açıklamalarında bulundu.

"81 ilimizde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikerek orman varlığımızı daha da artıracağız"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise Türkiye ve dünya genelinde yaşamsal ekolojik sorunlarla karşı karşıya olunduğunu dile getirerek, "Erozyon ve çölleşme, iklim krizi, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi büyük küresel sorunların yaşamlarımızdaki etkilerini her geçen gün daha çok hissediyoruz. Tüm bu sorunların çözümünde ise ormanlar yer alıyor. Bu nedenle orman varlığımızın korunması, orman varlığımızın artırılması ve tahrip olmuş orman alanlarının tekrar orman haline getirilmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu sorunlarla mücadele etmek için atılan her adımın artık bir tercih değil, yaşamı sürdürebilmek için bir zorunluluk olduğunu aktaran Ataç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin her bir ilinde orman varlıklarını korumak ve artırmak için sivil toplum, özel sektör ve kamunun işbirliği içinde çalışması çok kıymetli. Bu yolda, Türkiye İş Bankası ve Orman Genel Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin sadece bir ağaçlandırma değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik projesi olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. 81 İlde 81 Orman Projesi ile 2023'ten 2028'e kadar, 81 ilimizde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikerek orman varlığımızı daha da artıracağız ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için önemli bir adım daha atmış olacağız."