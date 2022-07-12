Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Ukrayna tahılının ihracı küresel gıda krizinin önlenmesinde hayati önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenskiy'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" ifadelerine yer vermişti.

BAYRAMDA DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'daki bu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğini sürdürdü; Rusya ve Ukrayna liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planını gündeme getirdi.

İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde de Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususları değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN GIDA KRİZİNİ ÖNLEME ÇABALARI

Türkiye'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiğinin arka planında ise küresel gıda krizini önleme çabası yatıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre tahıl üretiminde en büyük pay Çin, ABD ve Hindistan'a ait. Rusya ve Ukrayna bu ülkelerden sonra geliyor. 2019 yılı verilerine göre; Rusya 118 milyon ton, Ukrayna ise 74 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdi.