Artvin'in 89 nüfuslu köyünde keşfedildi! Yeşil balın kilosu 20 bin liradan satılıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de, 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda tespit edilen yeşil balın markalaşması için çalışmalar başlatıldı. Sarı ve kahverengi tonlarında bilinen balların aksine yeşil renkte olan Zekeriyaköy balı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından markalaşma çalışmaları başlatıldı. Kilosu 20 bin liraya satılan yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin neden yeşil olduğu üzerine yapılan çalışmalar sonrası yeşil balın markalaşması planlanıyor.

KÖY MADEN BULMUŞ GİBİ MUTLULUK YAŞIYOR

25 haneli 89 nüfusa sahip Zekeriyaköy sakinleri, hayvancılık ve arıcılık geçimlerini sürdürürken, yeşil bal köyün gözdesi durumunda. Köyde yıllar öncede yeşil balın varlığı bilinirken, son yıllarda ki yoğun ilgi köy halkına maden bulunmuş gibi mutluluk yaşatıyor. Keşfedilmesiyle Türkiye'de farklı illerinden yeşil bala ilginin bir anda artığını ifade eden köy muhtarı ve aynı zamanda 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, şuanda yeşil balın kilogram fiyatına 15 ile 20 bin lira arasında fiyat koyduklarını ifade etti. Köyde eskiden beri yeşil balın bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı'ya göndermesiyle sürecin başladığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE SADECE ARTVİN'DE VAR"

Pehlivan şunları dile getirdi: "Sevgi hocamın bal ilgisini çekti, daha sonra inceleme yaptı. Değerleri de yüksek çıkınca, markalaşması için Artvin Valiliği, Kaymakamlık, Köy muhtarlığı olarak çalışma başlattık. Tescil alacağız, Zekeriyaköy'ümüze yeşil bal markasını alacağız. Tahmin ettiğimiz ve üzerinde durduğunuz 2 çeşit bitki var. Bala yeşil rengi veren. Bölgemizde yüksek kesimlerinde bulunması bala bu rengini veriyor. Her kovanda bulunmuyor, biz yeşil olan balı seçip ayrıştırıyoruz. Şu an itibariyle köyümüzde bulunan yeşil balın kilogram satış fiyat, 15 ile 20 bin arasında satılıyor. Bu sene hava şartlarından verim az, yeşil balda bu yıl az oldu. Fiyat bu nedenle artmış durumda" ifadelerine yer verdi.