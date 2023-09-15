Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 210 milyar dolar - Son Dakika

Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 210 milyar dolar

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:54

Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %11,2 artarak 165,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 44,2 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 210 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 11,2 artarak 165,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borçların da eklenmesiyle Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken toplam dış borç 210 milyar dolara çıktı.

BANKALAR KAYNAKLI BORÇLAR ARTTI

Temmuzda bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 yükselişle 64,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 1,1 artışla 54,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 7,9 artarak 11,6 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 azalarak 20,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 12,9 artışla 19 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3,2 yükselişle 13,6 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 48,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 10,8 artarak 32 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise değişmeyerek 87,4 milyar dolara oldu. Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 yükselerek 91,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 1,7 azalarak 72,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2023 Temmuz sonu itibarıyla 914 milyon dolar, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 236 milyon dolar oldu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 210 MİLYAR DOLAR

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 48,4'ü dolar, yüzde 25,2'si avro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 17,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 210 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU KAMUDAN DAHA FAZLA

Söz konusu stokun 16,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın yüzde 22,1, özel sektörün ise yüzde 58 oranında paya sahip olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 210 milyar dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç 210 milyar dolar - Son Dakika
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