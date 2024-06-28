Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 16 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 16 Arttı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, Cezayir, ABD, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Libya, Yunanistan ve İtalya'dan ithalat yapıldı. Aynı dönemde LPG ihracatı ise yüzde 119 artarak 41 bin 291 ton olarak kaydedildi. Üretim ise yüzde 25,3 artarak 74 bin 553 tona ulaştı. Nisanda LPG satışlarında otogaz yüzde 85,8 pazar payıyla birinci sırada yer aldı.

28.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, Cezayir, ABD, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Libya, Yunanistan ve İtalya'dan ithalat yapıldı.???????

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde119 artarak 41 bin 291 ton olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Almanya, Ukrayna ,Romanya, İsviçre, Lübnan, Bulgaristan, Birleik Arap Emirlikleri, KKTC, Lübnan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.???????

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 25,3 artarak 74 bin 553 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin nisanda LPG satışı, yaklaşık 348 bin 128 ton olarak hesaplandı.???????

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 85,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.???????

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rusya Federasyonu, Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan, İhracat, Cezayir, Türkiye, İtalya, Libya, Lpg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 16 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 16 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement