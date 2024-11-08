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Ekonomi

Türkiye'nin Nar İhracatı Artıyor

Türkiye\'nin Nar İhracatı Artıyor

2024'te nar ihracatı %32 artarak 100 milyon dolara ulaştı, Muğla önemli bir paya sahip.

08.11.2024 10:23
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Türkiye'de en fazla Nar üretiminde Antalya'dan sonra ikinci sırada yer alan Muğla, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde nar ihracatı yüzde 32'lik artışla 75 milyon dolardan 100 milyon dolara yükseldi.

Nar üretiminde Antalya'nın ilk sırada yer aldığını, Antalya'yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000'li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı. 2010 yılında 59 milyon dolar olan nar ihracatımız 2023 yılı sonunda 131 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında da 150 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin nar ihracatının orta vadede 250 milyon dolara ulaşacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 6 yıldır sürdürdükleri "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyle üretim bölgelerinden numuneler alarak analizler yaptıkdıklarını hatırlatan Uçak şöyle devam etti: "Nar üreticimiz 6 yıllık süreçte çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak devam ediyor. Nar üretimimizde kaliteyi artırmak adına üreticilerimizle iş birliğimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz"

Nar veriminin ve kalitesinin 2024 yılında çok iyi olduğunu ve rekoltede yüzde 20 artış olduğunu sözlerine ekleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılının 10 aylık diliminde 61 ülkeye nar ihraç edildiği bilgisini verdi.

2024 yılının ocak - ekim döneminde Türkiye'nin nar ihraç ettiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu 21 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki Irak'a 20 milyon dolarlık nar ihraç ettik. Almanya, 14,5 milyon dolarlık Türk narı talep ederken, İngiltere'ye 7,5 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık nar gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Nar İhracatı Artıyor - Son Dakika

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