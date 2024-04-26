Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2024'te 2 Milyar Doları Aşmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2024'te 2 Milyar Doları Aşmayı Hedefliyor

Türkiye\'nin Su Ürünleri İhracatı 2024\'te 2 Milyar Doları Aşmayı Hedefliyor

Türkiye, su ürünleri alanında Avrupa Birliği ülkeleri arasında önde gelen üreticilerden biri olup, 2024 yılında ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvik edici politikaları ve destekleri sayesinde Türk balığı dünya genelinde tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Ülke olarak daha fazla balık tüketimi için çalışmalar yürütülerek, su ürünleri sektöründe üretim ve ihracat hedefleri artırılmıştır.

26.04.2024 12:32
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Su ürünleri alanında 2023 yılında 500 bin tonun üzerindeki üretimi ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ön sıralarda yer alan Türkiye'nin 2024 yılı ihracatının 2 milyar doları aşması hedefleniyor.

Su ürünleri üretimi açısından önemli potansiyele sahip ülkede, 2023 yılı su ürünleri ihracatı 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı teşvik edici politikalar ve verdiği destekler sayesinde, 2024 su ürünleri ihracatında hedef yükseldi.

"Dünyanın farklı pazarlarında en fazla tercih edilen Türk balığıdır"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin denizleri ve iç suları ile su ürünleri üretimi ve balıkçılık açısından önemli potansiyelinin olduğunu söyledi.

Bu potansiyelden maksimum düzeyde faydalanarak daha fazla gelir ve istihdam sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Atalay, şöyle devam etti:

"Hem avcılıkta hem yetiştiricilikte neredeyse Avrupa'nın en büyük su ürünleri üreticilerinden biri konumundayız. Yetiştiricilikte son yıllarda yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar ve Bakanlığımızın verdiği desteklemeler, uyguladığı politikalarla Avrupa Birliği ülkeleri arasında üretimde birinci konumdayız. Levrek, çipura, alabalık, Türk somonu, Mersin balığı ve kabuklu yetiştiriciliğinde hep ön sırada gidiyoruz. Avrupa'da, dünyanın farklı pazarlarında en fazla tercih edilen ve tüketilen Türk balığıdır. Tek kusurumuz var, ülke olarak belki daha fazla balık yemeliyiz. Dünya ve Avrupa ortalamasının çok daha altında tüketiyoruz. Dünyanın 100'den fazla ülkesine ihracatını yaptığımız balıkların kendi ülkemizde tüketimi için de bütün çalışmaları yapıyoruz. Halkımızdan haftada en az 2 gün balık tüketmelerini istiyoruz."

Atalay, Türkiye'de üretilen balıkların son derece kaliteli olduğuna işaret ederek, sağlık için herkese, levrekten çipuraya, alabalıktan sazana bolca balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Üretim ve ihracat hedefi arttı

Özelikle Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipuranın Avrupa, Rusya ve Japonya'ya satıldığını dile getiren Atalay, "Karadeniz'de yetiştirdiğimiz Türk somonu büyük bir hızla bütün piyasaya girdi, Amerika'ya kadar her yere satabiliyoruz. İç sularda yetiştirdiğimiz alabalığımız, sazan balığımız, diğer türlerimiz, Mersin balığımız, bunların hepsini yurt dışına bol miktarda satıyoruz. Su ürünleri sektörü olarak ihracatta 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı ama 2023'ü 1,7 milyar dolar olarak kapattık." diye konuştu.

Atalay, balıkçılık sektöründe yemden kafese kadar her alanda teknolojinin kullanıldığına dikkati çekerek, çevreye duyarlı tesislerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini aktardı.

Tüm unsurlarıyla su ürünlerinde dünyanın en iyi üretimini yapan ülke konumuna geldiklerini vurgulayan Atalay, "Devletimizin, hükümetimizin teşvikleri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı teşvik edici politikalar ve vermiş olduğu desteklemelerle mevcut üretimle yetinmeyeceğiz. 2 milyar dolar ihracat hedefimiz ve 500 bin tonun üzerindeki üretim miktarımız çok kısa bir sürede misliyle artacak. Bütün planlamamız ve üretim kapasitemiz de bunu gösteriyor. Bu bilince, teknolojiye ve üretim imkanına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, ülke olarak bu gelişmeler yaşanırken, özelde de Elazığ'ın alabalık üretimiyle Türkiye'nin lokomotifi konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'de üretilen yaklaşık 180 bin ton alabalığın 35 bin tonunun bu ilde üretildiği bilgisini paylaştı.

"Türkiye'de iç sularda Elazığ, 35 bin ton üretim ve 60 milyon doların üzerinde ihracat kapasitesiyle birinci durumda." diyen Atalay, su ürünlerinin kent için istihdam, üretim ve ihracat bakımından en önemli sektörlerden biri haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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