Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un yaklaşık 910 binden satışa sunulması bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un yaklaşık 910 binden satışa sunulması bekleniyor

28.09.2022 10:53

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin üretilmeye başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında yapılan fiyat tahmininde yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği belirlenmişti. Bu tahminler, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından da doğrulandı.

29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak. İlk önce c segment SUV karoser ile elektrikli araç rekabetine dahil olacak Togg ile ilgili merak edilen konuların başında kuşkusuz aracın fiyatı geliyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor.

Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, Togg'un da fiyatı hakkında ip uçları veriyor. Hatırlanacak olursa, yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

700 BİN LİRAYI AŞAN MODELLERDE ÖTV YÜZDE 40'DA

Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor. Düzenlemenin yapıldığı günlerde, Togg'un fiyatının da bu değişiklikten etkilenme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilmişti.

4 TEKERLİ ÇEKİŞ MODELİNDEN YÜZDE 50 ÖTV ALINACAK

Öyle ki, yapılan açıklamalara göre Togg'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, Togg'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

SATIŞ FİYATININ 910 BİN LİRA OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.

"VATANDAŞIN ULAŞABİLECEĞİ BİR ARAÇ OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ"

O dönem yaptığımız bu tahmin, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından adeta teyit edildi. Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda Özilhan, "Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de, ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadeleri ile yapılan tahminleri doğrulamış oldu.

Peki Togg'un bugüne kadar en yetkili ağızdan açıklanan fiyatına bakıldığında, araç rakiplerine göre ne durumda, gelin yakından bakalım;

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Üretime 1 ay kala yetkili isim ilk kez rakam telaffuz etti

Togg'un ÖTV oranının yüzde 10'luk dilimde yer alması için, aracın vergisiz fiyatının 700 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

Aracın yüzde 10 vergi dilimini aşmaması için perakende satış fiyatının en fazla 908.6 bin TL olması gerekiyor.

Fakat, vergisiz fiyatın 700 bin TL'nin altında kaldığı her senaryoda, aracın satış fiyatı da 910 bin TL bandından daha aşağı inebilir.

Togg'un fiyatını rakipleri ile karşılaştırırken, yerli SUV modelin yüzde 10 ÖTV sınırının üst sınırında olduğunu kabul etsek bile, yine de Togg'un rakiplerine göre çok daha uygun bir başlangıç fiyatına sahip olacağı görülüyor.

Öyle ki, Türkiye'de satılan elektrikli SUV modellerin biri hariç hepsi Togg'dan daha pahalı durumda.

2 milyon TL'den daha ucuz elektrikli SUV modelleri karşılaştırmaya dahil ettiğimizde, Togg ile benzer boyutlara ve özelliklere sahip modellerin çoğunlukla yüzde 60 ÖTV dilimine girdiği görülüyor.

Togg'un fiyatına yaklaşan araçların Uzak Doğulu olmaları ise dikkat çekiyor.

Öte yandan, Togg dört tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonunu da satışa sunacak. Bu aracın motor gücü 298 kW olacağından ÖTV'si de yüzde 60 ÖTV diliminde yer alacak.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un yaklaşık 910 binden satışa sunulması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un yaklaşık 910 binden satışa sunulması bekleniyor - Son Dakika
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