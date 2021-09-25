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Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat - Son Dakika

Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat

25.09.2021 14:29
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat, System.String[]

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde hak ettiği yerlere gelmesi için yapılması gerekenler ve pandemi sonrası sağlık vizyonunun ele alındığı 'Pandemi sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli' Bursa'da yapıldı.

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde hak ettiği yerlere gelmesi için yapılması gerekenler ve pandemi sonrası sağlık vizyonunun ele alındığı 'Pandemi sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli' Bursa'da yapıldı. Panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle termalle ilgili yeni yatırım alanları oluşturduklarını ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Efkan Ala ise Avrupa nüfusunun yaşlandığına dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık turizminde fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) tarafından düzenlenen 'Pandemi Sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu Paneli, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin pandemi sonrasında sağlık turizminde izleyeceği yol haritasının belirleneceği panele Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bürokratları, TÜRSAB yönetimi ve sektör temsilcileri katıldı.

İşbirliğine açığız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkilerini hala sürdüren pandeminin her sektörünü etkilediğini ancak en fazla etkilenen sektörün ise turizm olduğunu söyledi. Pandeminin en az hazarla atlatılması noktasında belediyeler olarak önemli çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın turizmin tüm parametreleriyle alakalı önemli bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti. Özellikle pandemi sürecinde turizmle ilgili duraklama ve gerileme sürecine düşen rakamların kısa sürede yeniden yükselişe geçeceğine inandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Özellikle sağlık turizmiyle alakalı hem kamu hem de özel sektör yatırımları anlamında ciddi bir altyapımız var. Bu altyapıyı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle termal turizm yatırımlarıyla alakalı alanlarımız var. Farklı arsalar ürettik. Bu konuda daha kurumsal adımlar atabilmek için her türlü işbirliğine hazırız. Aşılanma onarların artması ve tedavi olanaklarıyla sürecin normalleşmesiyle birlikte rakamların da toparlanacağına inanıyorum. Konuyla alakalı her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum" dedi.

Dünyanın en zengini

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir de özellikle pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına övgüler yağdırdı. Halil Eldemir, "10 bin hastaya düşen yatak sayısı, kişi başına düşen hekim sayısı gibi bir takım istatistiki verilere bakıldığında gelişmiş ülkelerin gerisinde gibi görünebiliriz. Ancak pandemi süreci de gösterdi ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir özveri ve gayretle çalışan sağlıkçılarına sahibiz. Yerüstü kaynağı olarak bu konuda dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Büyük bir gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımızı şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Sınırların kapanması, seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle çıkış trendinde olan turizm rakamlarının durağan bir sürece girdiğini hatırlatan Eldemir, buna rağmen pandemi sürecinde de sağlık turizmine yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi. Bakanlıktan sağlık turizmi hizmeti sunmaya yönelik yetki belgesi alan sağlık tesisi ve aracı kurum sayısının giderek arttığını ifade eden Eldemir, "2019'da 762 sağlık tesisi ve 87 aracı kurum, 2020'de 315 sağlık tesisi ve 76 aracı kurum, 2021'de ise 262 sağlık tesisi ve 71 aracı kurum bakanlığımızdan bu yetkiyi aldı. Yani pandemi sürecinde de çalışmalarımız devam etti. İyi yetişmiş nitelikli sağlık profesyonelleri ve güçlü sağlık altyapımızla kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ben bu panelin de pandemi sonrası izlenecek yol haritasının belirlenmesi noktasında çok yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yaşlanan Avrupa önemli fırsat

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, turizm sektörünün bu alandaki yatırımların başladığı 1980'lerden beri diğer sektörlere oranla 2 kat büyüyen bir sektör olduğunu söyledi. Özellikle gelişmiş ülkelerin bile önemli sıkıntılar yaşadığı pandemi sürecinde Türkiye'nin yakından izlenmeye başlandığını dile getiren Ala, "Neler oldu da Türkiye bu süreci en az hazarla atlattı diye bizi izliyorlar. Vizyonun belliyle ve potansiyeliniz varsa gelişme kaçınılmaz. Bakın Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Bu sağlık hizmeti talebinin artması demek. Buna sağlık turizmini de eklediğinizde bu talebe en iyi cevap verecek ülke Türkiye. Bursa'nın konumu da bu konuda tartışılmaz. Devlet, millet, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri bu meselenin farkında. Vizyonumuz belli, potansiyeliz de var. Kısa zamanda bu konuda önemli mesafe alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de dünyada 500 milyar dolarlık ticari hacmi olan bir sektörün göz ardı edilemeyeceğini hatırlatarak, "Öyle şehir düşünün ki kış turizmi yapabiliyorsunuz, doğa turizmi, inanç, kültür, tarih turizmi yapabiliyorsunuz. Aynı şehirde termal sağlık turizmi yapıyorsunuz. O şehrin adı Bursa. Biz Bursa'nın dinamiklerine güveniyoruz. Büyük hedefler, büyük idealler büyük vizyonların ürünüdür ve çaba ister. Biz Bursa olarak bu konuda kazanan tarafta olmak istiyoruz" dedi.

BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş ve TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir de pandemi nedeniyle durağan bir seyir izleyen sağlık turisti rakamlarının artması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. - BURSA

Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat
Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat

Sağlık turizmi, Pandemi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, yaşlanan Avrupalı turiste şifa için bir fırsat - Son Dakika Ekonomi


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