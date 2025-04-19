Türkiye Yüzyılı: Sanayi ve Teknolojide Güçlü Hamleler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve üretim altyapısını yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ve Genç MÜSİAD'ın başarılı yolculuğunun daha nice yıllar, aynı istikamette devam edeceğine inandığını ifade etti.

Kacır, 22 yıl önce bugünlerin, Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılmaya başladığında, ülkenin iş gücü ve üretiminin kısıtlı, potansiyeli bastırılmış, her alanda kabuğuna çekilmiş bir halde olduğunu hatırlatarak, "Yanlış politikalar, talihsiz kararlar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar adeta Türkiye'nin kaderi haline gelmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız yürüyüşümüzle ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet verdik." diye konuştu.

MÜSİAD'ın ülkenin son 22 yılda nereden nereye geldiğine en yakın şahitleri olduğuna işaret eden Kacır, "Ülkemizi daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine taşıdığımız bu yolculukta her daim birbirimizden güç aldık. Kutlu davamıza inanan, yükümüzü paylaşan tüm neferlerimizle bir adım dahi geri atmadan, 22 yıla asırlık kazanımlar sığdırdık." ifadelerini kullandı.

"Sanayide ve teknolojide asra bedel kazanımlar elde ettik"

Kacır, uluslararası ekonominin daraldığı, küresel sistemin sarsıldığı bir süreçte, Türkiye'nin öngörülü politikalar ve stratejik yatırımlarla her alanda takdire şayan bir kalkınma ivmesi yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayide ve teknolojide muazzam bir mesafe kaydederek asra bedel kazanımlar elde ettik. Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine hep birlikte çıkardık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara yükselttik. Anadolu'nun dört bir yanında kurduğumuz organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini, Türkiye'nin ve aynı zamanda Avrupa'nın üretim üsleri haline getirdik."

Türkiye'nin söz konusu başarılarıyla yalnızca bölgesinde değil tüm dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bugün Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

Kacır, bu başarılara giden yolda atılan her adımda mücadele, azim, sabır ve kararlılık olduğunu belirterek, "Bu ülke için taş üstüne taş koyacak her bir girişime alan açma vizyonu var. Müteşebbislerimiz de kendilerine açtığımız alanı doğru değerlendirerek, taşın altına yalnızca ellerini değil gövdelerini koyarak, ülke kalkınmasının öncüsü oldular." diye konuştu.

Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu tüm enstrümanları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edileceğini kaydeden Kacır, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayimizi ve üretim altyapımızı yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında Türkiye olarak yer alacağız. Bu doğrultudaki planlarımızı, programlarımızı ve yol haritamızı adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HIT-30'la 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz"

Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla, ekonominin yükselişine katkı sağlayacak teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'la 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz. Ülkemizi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin küresel merkezi konumuna taşıyacak adımlarımız neticelerini veriyor. Savunma sanayisinden katma değerli metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya geniş bir yelpazede 9,3 milyar dolar büyüklüğe sahip 19 yeni yatırımı geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız ilan etti. Yatırım iklimimizi güçlendirirken ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı da sağlayacak yeni stratejileri devreye almayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu 19 yatırımla beraber Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz temelinde şekillendirdiğimiz 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizi de açıkladılar."

Beş ana sütun üzerine inşa edilen 100 strateji ve vizyonu somutlaştıran 20 makro hedefi tanımladıklarını söyleyen Kacır, kalkınma hedeflerine yönelik öncelikli program ve projeleri belirlediklerini dile getirdi.

Kacır, gelecek beş yılda HİT 30, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gibi stratejik alanlarda yatırımları hızlandıran finansman uygulamalarını çeşitlendirip yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme, bulut bilişim altyapı yatırımlarıyla, robotik sistemlerle işletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu kuvvetlendireceğiz. Yenilenebilir ve nükleer enerjiyle sanayimizin gücüne güç katacağız. Düşük karbonlu üretim teknolojilerine hızla adım atarak yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayacağız." diye konuştu.

Kurulacak yeni kalkınma ve ticaret koridorlarıyla kazan-kazan ilkesine dayanan ittifaklarla ülkenin küresel pazarlara entegrasyonunu pekiştireceklerini söyleyen Kacır, KOBİ'lerin verimlilik ve ölçek büyütmede ihtiyaçlarını adresleyen adımlar, yerel potansiyeli harekete geçirecek programlarla, imalat sanayiyi daha dirençli ve rekabetçi yapıya kavuşturacaklarını ifade etti.

"Sanayi ve Teknoloji Kolejlerini Anadolu şehirlerimizde kuracağız"

Kacır, stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal ve çevresel, altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Riskli bölgelerde yer alan tesislerin, daha güvenli alanlara taşınmasını hızlandıracak adımlar atacağız. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejlerini Anadolu'nun şehirlerinde kuracağız. Atacağımız tüm bu adımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edeceğiz. Jeostratejik konumuyla, nitelikli insan kaynağıyla, sağlam temeller üzerine bina ettiğimiz alt yapımızla müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz."

Kacır, "Hedeflerimize ulaşma noktasında sunduğunuz katkılarla, bizim iftihar kaynağımızsınız. Bizlerin desteği ve teşviki, sizlerin azim ve kararlılığı sürdükçe yolunuzun her daim açık olacağından şüpheniz olmasın. Geleceğin daha büyük, daha güçlü ve müreffeh Türkiye'sini siz kıymetli gençlerimizin dinamizmiyle, parlak beyinleriyle, çalışkanlığınız ve azminizle şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahada da masada da sesini, sözünü yükseltebilen bir ülkeyiz"

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma yönelik Kacır, Türkiye ve birkaç ülke dışında itiraz eden, sesini yükselten kimsenin çıkmadığını söyledi.

Kacır, yeryüzünde insan haklarını, mazlumların, masumların hukukunu koruyacak uluslararası bir düzen olmadığını vurgulayarak, "Bugün yeryüzünde adaletsizlik daha fazla, eşitsizlik kol geziyor. ve artık liberalleşmeyi, serbest ticareti, küreselleşmeyi vaaz edenler de bu ezberleri terk ediyor. Ticaret engelleri, kısıtlamalar, teknoloji ambargoları daha fazla konuşuluyor." dedi.

Türkiye olarak bu dönemde geçmişle mukayese edildiğinde çok daha güçlü adımlar atıldığına işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim kabiliyetleri yükselmiş, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmekte olan, savunma sanayisinde öz yeterliliğini takip edebilmiş, pek çok ülkeyle mukayese edildiğinde kendi ihtiyaçlarını en kuvvetli şekilde karşılama imkanına sahip bir ülkeyiz. Sahada da, masada da sesini, sözünü yükseltebilen bir ülkeyiz. İstikametten sapmadan Türkiye'nin kadim değerlerine güçlü şekilde sahip çıkarak adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olduğumuz gerçeğini bir an bile unutmaksızın Türkiye'nin kuvvetine kuvvet katmaya, bu güçlü yolculuğu hep birlikte sürdürmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'a konuşmasının ardından hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.

Törenin ardından Genç MÜSİAD yeni yönetim kurulu da açıklandı.