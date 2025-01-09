TÜRKPATENT Başkanı Durak, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRKPATENT Başkanı Durak, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

TÜRKPATENT Başkanı Durak, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

09.01.2025 14:49
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durak, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve rejim karşıtı güçlerin Şam'a girmesinin ardından kente gidiş yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu anı yansıtan "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Durak, "Suriye halkının yıllardır süren zulüm ve savaş ortamından kurtulmasının simgesi olan bu kare, tarihe tanıklık eden çok özel bir çalışma." dedi.

Durak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış Doğu cılıbıtı kuşunun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nden geçtiği ana ilişkin "40 yılda 1" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçilerin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya ilgisini gösteren "TEKNOFEST" karesini oylayan Durak, "Düzenlenmeye başlandığı 2018 yılından beri paydaşı olduğumuz TEKNOFEST, tam bağımsızlığımızın ve sahada da masada da kimseden geride kalmamanın adı olan Milli Teknoloji Hamlemizin önemli bir çıktısı. Milyonlarca gencimizin katıldığı TEKNOFEST'te biz de kurum olarak Uluslararası Buluş Fuarı'nı düzenliyoruz. Bu fotoğraf, Türkiye'nin ufkunu ve Türkiye Yüzyılı iddiasını yansıttığı için bizim için ayrı değerli." diye konuştu.

Bu kategoride bir fotoğraf daha seçen Durak, Ali Atmaca'nın Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelenlerin Galata Köprüsü'nde dev Filistin bayrağıyla yürüyüş yaptığı "Her yer Filistin" karesini oyladı.

Durak, "Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın Mardin'in Derik ilçesindeki üreticilerin, topladıkları zeytini geleneksel yöntemlerle kırarak salamura hazırladığı anı gösteren "Hüzme" karesine oy verdi. Derik halhalı zeytinyağına TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili verildiğini anımsatan Durak, geleneksel yöntemlerle hazırlanan salamura zeytinlerin bölgenin kültürünü ve özgün lezzetlerini yaşattığını ifade etti.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleşen gol sevinci hareketini yaptığı ana ilişkin "Şükür" isimli fotoğrafı tercih eden Durak, yılın karelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu fotoğraflar, son dönemde coğrafyamızda yaşanan vahim olayların ve on yıllardır propagandası yapılan değerlerin nasıl değişkenlik gösterdiğini belgelemeleri açısından büyük önem taşıyor. Filistin halkının maruz kaldığı barbarlığı tüm dünyaya göstermesi açısından değerli bir çalışmadır. 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraflar, hem heyecanı hem de hayatın akışı içerisindeki önemli anları profesyonel bakış açışıyla yansıtıyor. Fotoğrafların her biri, kendi içinde anlamlı ve özel anlarla özdeşleşmiş durumda. Fotoğrafların her birinin ayrı başarısı, bizi seçim yaparken zorladı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Spor, Şam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT Başkanı Durak, 2024 Yılının Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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