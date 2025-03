TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi

1920ankara:

memleketin geldiği noktaya bak, ne kadar HAZİN, falcı yi içeri at, kuru fasulye yiyeni içeri at, sokak röportajı yapanı içeri at, işadamlarıni ( tusiat ) içeri at ,sonra otur yatırımcı bekle, Avrupa lilar demiyorum, Afrika lilar bile artık kızmıyor, alay ediyor alay, milyonlarca insanı bu kadar kolay aptal yerine koymak gerçekten maharet ister. MUBAREK GÜNLER SUYU HURMETİNE ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN.