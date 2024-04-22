TZOB Başkanı Bayraktar: "Ayçiçeği üretimimizi artırmamız şart"
ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ayçiçek yağında son beş yılda yüzde 491 oranında artış olduğunu kaydederek, "Ayçiçek yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeği üretiminde ekim döneminin başlamasını ve ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını yaptığı basın açıklamasıyla değerlendirdi.
Türkiye'de 59 şehirde ayçiçeği üretimi yapıldığını söyleyen Bayraktar, "Ayçiçeği üreten şehirlerin başında gelen Edirne'yi Adana, Tekirdağ, Kırklareli ve Konya takip ediyor. Bugünlerde havaların ısınmasıyla toprak tava geldi ve ayçiçeği tohumları toprakla buluşmaya başladı" ifadesini kullandı.
"Son bir yılda gübrede yüzde 36'ya varan artış yaşandı"
Ekim maliyetlerindeki artışın çiftçiyi düşündürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Son bir yılda mazotta yüzde 105'e, gübrede yüzde 36'ya varan artışlar yaşandı. Hasada kadar daha ne kadar artacağı da belli değil. Çiftçilerimiz, fiyat belirsizliği, girdi fiyatlarının sezon boyunda tahmin edilememesi, doğal afet ve benzeri birçok riskle ekim yapıyor. Çiftçilerimiz ekim yaparken sezon süresince kullanacağı gübreye, mazota ne ödeyeceğini önceden bilmelidir" diye konuştu.
Bayraktar, ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot desteklerini de en az girdi enflasyonu oranında arttırılması gerektiğini belirterek, iç piyasada üretici fiyatlarını etkileyerek düşük gümrük vergi oranları ile yapılan ithalata izin verilmemesini söyledi.
"Ayçiçeği üretimi 2023 yılında 2,2 milyon ton seviyesine yükseldi"
Türk halkının temel gıda maddelerinden olan Ayçiçek yağında dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"2018 yılında 1,95 milyon ton olan ayçiçeği üretimi son 5 yılda yüzde 12,7 oranında artarak 2023 yılında 2,2 milyon ton seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği ekim alanlarında yaşanan azalış üretime yansıdı ve üretim bir önceki yıla göre yüzde 13,8 oranında geriledi. Artan nüfusa paralel olarak kişi başı tüketim de yıllar itibarıyla artış göstererek, 2022 yılında kişi başı tüketim 56 buçuk kilogramla son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı."
"Ayçiçeğinde yeterlilik oranımız yüzde 51,3"
Halkın en fazla tükettiği Ayçiçek yağında ihtiyacın yarısının ithalat ile karşılandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:
"Ülkemiz sıvı yağ tüketiminin yüzde 80 gibi büyük bir oranını ayçiçek yağı oluşturuyor. Ayçiçeğinde yeterlilik oranımız yüzde 51,3'tür. Ürettiğimiz ayçiçeği ülkemiz ihtiyacını dahi karşılamadığı için ithalata olan bağımlılığımız devam ediyor. İhtiyacımız olan ayçiçeğinin yüzde 48,7'sini ithalatla karşılıyoruz. Ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi ithalatı için toplam ödediğimiz döviz 2023 yılında 2 milyar 345 milyon doları buldu. Son 5 yılda ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi ithalatı için ödediğimiz bedel yüzde 153 buçuk arttı."
Ayçiçeği alım fiyatlarının üreticinin yeterli gelir elde edecek seviyede olmadığını söyleyen Bayraktar, "Geçtiğimiz iki yılda üretici fiyatları maliyet seviyesinde kaldı. Çiftçilerimiz yüksek girdi maliyetlerini karşılayarak üretimlerini devam ettirmekte zorlanıyor. Üretim artmalı ki, tüketiciler uygun fiyatla yağ tüketmelidir" diye konuştu.
"Ayçiçeği üretimimizi artırmamız şart"
Son 3 yılda ayçiçeğinde üretici fiyatının yüzde 116,9 oranında arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Ayçiçek yağı litre fiyatı son 3 yılda yüzde 224,8, son beş yılda da yüzde 491,8 artarak bugünlerde 58 liraya yükseldi. Halkımızın en çok tükettiği yağ olan ayçiçek yağında görülen bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır.
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