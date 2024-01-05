Uluslararası İhracat Kredi Kuruluşları, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 Milyar Avro Finansman Sağlayacak

Uluslararası ihracat kredi kuruluşları, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar avro finansman sağlayacak.

Kayseri ve Yerköy arasında hayata geçirilecek yeni yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattının kredi sözleşmesi için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda imza töreni düzenlendi.

Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, törende, yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattı kredi sözleşmesinin İngiltere ve Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilerin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

İstanbul'u görmenin heyecan verici olduğunu ve gelecekte buraya hızlı trenle seyahat edebileceğini dile getiren Badenoch, "Kayseri ve Yerköy arasında dönüştürücü bir demir yolu olacağına inandığımız bu proje için 1,2 milyar avroluk finansmanla büyük bir anlaşmaya daha tanık olduğumuz için kesinlikle çok mutluyum." dedi.

Badenoch, Birleşik Krallık'ın sürdürülebilir büyük ölçekli bir ulaştırma projesinin geleceğini güvence altına almak için Türkiye ile üçüncü kez birlikte çalıştığını kaydederek, "Bu proje ticari ilişkimizin büyük bir kanıtıdır." diye konuştu.

Bu hattın Türkiye'nin düşük karbonlu demir yolu ağını genişletmesine yardımcı olacağını dile getiren Badenoch, şöyle devam etti:

"Kayseri ve Yerköy güzergahındaki net karbon emisyonlarını yılda 6 bin 500 ton karbondioksitin üzerinde azaltacak. Dolayısıyla bu projenin getirecekleri konusunda çok heyecanlıyız. Tüm konsorsiyuma en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu desteğin sadece Birleşik Krallık ihracatçılarına değil, aynı zamanda Türk ekonomisine ve Türkiye'nin sürdürülebilir sürdürülebilirlik hedeflerine de sağlayacağı faydaları görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Türkiye, Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunuyor

Bakan Badenoch, büyük ekonomisi ve stratejik konumu ile Türkiye'nin Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunduğunu belirterek, "Türkiye ile yeni ticari ilişkilerimize imkan sağlayacak görüşmelere başlamaktan da büyük bir heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Projenin Türk müteahhitlik firmaları Doğuş İnşaat, Çelikler ve Özkar'ın oluşturduğu ortak girişim tarafından hayata geçirileceğini dile getiren Badenoch, şunları söyledi:

"(Bu 3 şirket) Aynı zamanda yeni açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunun da ana müteahhitleriydi. Bu, UKEF, SACE (İtalyan sigorta finans şirketi) ve OeKB'nin (Avusturyalı ihracat kreditörü) Türkiye'ye ortak olarak destek verdiği üçüncü yüksek hızlı demiryolu projesi olacak ve bu destekleri, şu anda çok daha sürdürülebilir bir demiryolu ağı için 900 kilometreden fazla ray döşenmesine yardımcı olmakta."

"Büyük şehirler ve çevre bölgeler arasındaki erişilebilirlik artacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve kültürel işbirliği yoluyla her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Ülkeler arasındaki köklü ve uzun süreli ilişkilerin ortak değerlere dayandığını dile getiren Dönmez, işbirliğinin gelecek dönemde de gelişerek devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Dönmez, bu tür yatırımların bir ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel duruşu üzerinde çeşitli etkileri olduğunu belirterek, "Türkiye, kıtalar ve bölgeler arasındaki coğrafi konumu doğrultusunda uluslararası taşımacılığı desteklemek için çeşitli projeler yürütmektedir. Aynı zamanda düşük karbon salınımı konusuna da derinlemesine odaklanıyoruz." diye konuştu.

Finansmanı için imza atılan projenin Ankara, Yozgat ve Kayseri'yi birbirine bağlayarak yolcu ve yükler için güvenli, yüksek hızlı ve temiz bir ulaşım sağlayacağını vurgulayan Dönmez, "Bu projenin hayata geçirilmesinin, standart demiryolu bağlantısı açısından ülkemiz için çok değerli olacağına inanıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla büyük şehirler ve çevre bölgeler arasındaki erişilebilirlik artacaktır. Bu tür demiryolu projeleri şehirlerin ve bölgesel merkezlerin imajına ve erişilebilirliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her yerini birbirine ve dünyaya bağlamaya devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise sürdürülebilir, güvenli, etkin ve verimli bir ulaşım altyapısı oluşturmanın her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, "Son 20 yılda ulaştırma sektörüne yaptığımız büyük yatırımlarla hayata geçirdiğimiz hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselttik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin her yerini önce birbirine, sonra da dünyaya bağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve üstlenici şirketlerin yetkilileri katıldı.

140 kilometrelik düşük karbonlu elektrikli demir yolu hattı inşa edilecek

Öte yandan, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşundan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, UKEF, Avusturya, İtalya ve Polonya ihracat kredi kuruluşları ile İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC), Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattının Yerköy-Kayseri bölümü için 1,2 milyar avro finansman sağlayacak.

Mitsubishi UFJ Financial Group, yetkilendirilmiş lider düzenleyici kuruluş olarak finansmanın sağlanmasında rol alacak.

Söz konusu finansman, UKEF'in Avusturya'nın OeKB, İtalya'nın SACE ve Polonya'nın KUKE kuruluşlarıyla oluşturduğu partnerlik sonucunda ihracat kredi kuruluşlarının Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için sağlayacağı 1,027 milyar avro ve ICIEC'nin ayrıca sağlayacağı 220 milyon avroyu kapsıyor.

Finansmanın, 140 kilometrelik düşük karbonlu elektrikli demir yolu hattının geliştirilmesine katkıda bulunması öngörülürken, Türkiye'nin düşük karbonlu demir yolu ağını genişletmesine, kara yolu sıkışıklığını azaltmasına ve Yerköy-Kayseri güzergahındaki net emisyonları yılda 6 bin 500 ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde azaltmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.