Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Kapılarını Açtı

Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya'da 31. kez düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), 31 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, bu yıl yüzde 30 büyüyerek 300 firma ve 1000 marka ile 40 bin üzerinde ziyaretçi bekliyor.

28.01.2025 14:54  Güncelleme: 15:05
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Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), 31 yıllık tecrübesiyle kapılarını açtı. Fuar 31 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Bulunduğu coğrafyanın marka fuarlarından biri olan Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 31'inci kez kapılarını açtı. Her geçen gün fuarın büyüdüğünü ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl da yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Yeme içme sektörünün ülke için çok önemli olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fuarın amacı turizme katkı sunmaktır. Ali bey bu fuarların kurucusudur ama yemez içmez. Bu fuara çok ciddi katkılar sundunuz. Buraya katılan firmalar bugünün anısına en az 1 ay yüzde 25 indirim yaparak bir jest yapsın. Bu firmaların güçleri enflasyon mücadelesine ışık tutar. Bu firmaların bir araya gelmesiyle fiyat bir nebze olsun belki iner. Temel gıda bir indirim sağlanırsa bu fuar daha bereketli olabilir. Yüzde 25 indirim yapılması gıda enflasyonuna bir çözüm olabilir" dedi.

Vali Hulusi Şahin ise, "Gıda çok özel bir yapıdır. Bunu depremde gördük. İnsan yemeden içmeden duramıyor. Soğuk ve barınmaya çözüm varken enkaz altında insanlar varken herkes ne yenileceğini düşünüyordu. Gıda güvenliği her şeyin önünde geliyor. Bu konunun daha bir üzerinde durulmasını istiyoruz. Son günlerde kaçak içkiden dolayı büyük kayıplar yaşadık. Alıcı ve satıcı konumunda olan fuar paydaşlarının alacakları ve satacakları unsurları tarladan tabağa ya da bardağa kadar tüm süreçlerin standartlarının kontrol edilebilir şekilde olduğunun gözetilmesini istiyoruz. 2025 yılında gıda denetimlerine ağırlık vereceğiz. Bu bir kültür meselesidir. Herkes ürettiği ve sattığının ne aşamada geldiğini takip etmelidir. Bu yaşadıklarımız bir daha yaşanmasın. Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonundandır. Böyle bir şehirde gıdanın konuşulmasından daha doğal bir şey olamaz. Verimli topraklarımız var. 31 yıl bir fuarı takip etmek kolay değil. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise, "Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı yalnızca Türkiye'nin değil dünyada da önemli bir buluşma noktası oldu. Dünya markası oldu, başarısı katlanarak arttı. Öyle ki bu yıl 300 firma ve 1000 marka ile 40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Geçen yıl da büyük bir ses getirmişti. Başarılarını katlayarak sürdüren Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı geçen yıla ziyaretçi sayısı yüzde 25 artması bekleniyor. 13 metrekare alan doldu. ANFAŞ fuarları bizim değil ülkenin fuarlarıdır. Ülkemiz kazandıkça biz da kazanacağız. Yeni ticaret fırsatları oluşturulacak. İş birlikleri güçlenecek. Bu fuar sadece ticaretin değil bilgi ve tecrübe paylaşımına da ev sahipliği yapacak. Antalya'nın ekonomik gücüne katkı sağlayacak" diye konuştu.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği Başkanı Bilal Yüreğir de, turizm ve tarımın başkenti Antalya'nın gastronominin başkenti olması için çalıştıklarını belirtti.

ATB Başkanı Ali Çandır ise, Antalya'nın güçlü mutfak kültürü ile gastronominin buluşma noktası haline geldiğini ifade ederek, özellikle yurt dışı katılım sayısının yüksekliğine dikkat çekti.

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de geçen yıl Konya tarım fuarına katıldığını hatırlatarak, "Biz asker olduğumuz için geleceğin en etkili silahı gıda ve enerjidir. Bu fuar hayırlara vesile olsun. Her yıl katılım artmasından gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da, bu tarihte yapılan bu fuarı çok önemsediklerini belirterek, Antalya'nın hem tarım hem de turizmin başkenti olduğunu söyleyerek fuarın önemine değindi.

Fuarın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ATB Başkanı Ali Çandır, emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, siyasi parti il başkanları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, turizm sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuar kapsamında, Gastro Antalya da kokteyl yarışmaları düzenlerken, birçok otelden gelecek şefler ile yapılacak etkinlikler, sektörün önde gelen isimleriyle seminer ve miksoloji alanında bazı programlar da fuara renk katacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, antalya, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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