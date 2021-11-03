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Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı - Son Dakika

Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı

03.11.2021 16:31

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'den fazlasını Mersin karşılıyor. Geçen yıl 3 TL'den dalında alıcı bulan mayer cinsi limon bu sene 40 kuruşa düşmesine rağmen talep az olunca bir çok bahçede dalında sarardı.

Ülkenin narenciye üretim merkezi konumunda yer alan Mersin'de 1,5 ay önce mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hasadın bugünlerde bitmesi gerekirken, dış piyasadan talep olmaması, iç piyasa da da marketlerde de 3 ile 6 TL arasında satılması nedeniyle tüketimi azaldı. Geçen yıl üreticinin dalında 3 TL'den sattığı limonlar bu sene talep olmayınca 40 kuruşa kadar düştü. Bazı çiftçiler 40 kuruştan ürününü aracılara verirken, bazıları ise zarar ettiği gerekçesiyle dalında bıraktı. Normal şartlarda yeşil iken toplanan limonlar toplanmayınca bu kez dalında sarardı. 40 kuruşu alan aracıların ise toplama masrafıyla 70 kuruşa mal ettiği limonları 80 kuruştan piyasaya sürmesine rağmen çok fazla alıcı çıkmadığı aktarıldı.

Kilosu 40 kuruşa düşen limon dalında sarardı! Üretici isyanda

"İHRACATIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

1,5 ay önce mayer cinsi limonun hasadının başladığını anımsatan Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyü çiftçilerinden Okan Aydın," Yalnız şu an limonumuz bu zamana kadar dalında kaldı. Dalında kalmasının sebebi limonun para etmemesi. Şu an dalında verdiğimiz şu gördüğünüz sararmış limon 40 kuruştan gidiyor. Bizim buna yaptığımız masraf, maliyetler çok yüksek. Yalnız bir markete gittiğim zaman bu gördüğünüz mayer cinsi limon 6 liradan satılıyor. Biz bu limonun ihracatının açılması, limonun para etmesi için destek bekliyoruz" dedi.

Kilosu 40 kuruşa düşen limon dalında sarardı! Üretici isyanda

"LİMONDAN PARA KAZANAMADIK"

Kasım ayına girdiklerini anımsatan Aydın, "Bu limonun şu anana kadar kesiminin yapılıp bitmesi lazımdı. Limonumuz maalesef dalında kaldı. Normalde bu limon yemyeşilken kesilmeliydi, şu an ağaçta hepsi sapsarı kaldı. Para etmediği için limon dalında kaldı. Lamas, aydın, dikenli dediğimiz 'yatak' diye tabir ettiğimiz depoya alınabilen limonlarımız var, en azından onların para etmesi için bir şeylerin yapılması lazım. Biz mayer cinsi limondan para kazanamadık, hiç olmazsa 'yatak' diye tabir ettiğimiz limonumuzun değerlendirilip, üreticiye para kazandırması için girişimde bulunulabilir" diye konuştu.

Kilosu 40 kuruşa düşen limon dalında sarardı! Üretici isyanda

"MARKETLERDE 5 LİRADAN SATILIYOR, BUNA BİR ÇARE BULUNSUN"

Limonların bu sene beklenen talebi görmediğini aktaran dalında toplatıp satım yapan esnaflardan Murat Gündüzbay, "40 kuruşa dalında aldığımız limonu 80 kuruşa satıyoruz. Ama marketlere sorduğumuz zaman 4,5 - 5 liraya satılıyor. Yani buna bir çare bulunsun. Geçen yıl limonu 3 liraya alıyorduk, 3,5 liraya satıyorduk. Bu yıl 40 kuruşa alıyoruz, 80 kuruşa satıyoruz. Sebebi ihracat açık olmadığından. Biz buradan 80 kuruşa mal teslim ediyoruz, marketler yüksek fiyata satıyor. Onlarda biraz geri çekmiş olsa, en azından ürünler daha uygun fiyata gider" ifadelerini kullandı.

Kilosu 40 kuruşa düşen limon dalında sarardı! Üretici isyanda
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı

Türk Lirası, Narenciye, Mersin, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı - Son Dakika
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