Van'da düğün sezonunda yöresel kıyafetlere ilgi arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da düğün sezonunda yöresel kıyafetlere ilgi arttı

Van'da düğün sezonunun başlamasıyla birlikte halk arasında kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgi arttı. Bu kıyafetler, düğün, nişan gibi özel günlerde tercih ediliyor ve hem Türkiye'nin metropol şehirlerine hem de yurt dışına gönderiliyor. Yöresel kıyafetlerin talebi esnafı memnun ederken, eleman bulma konusunda zorluk yaşanıyor. Kumaşlar ise Irak, İran, Hindistan ve Dubai'den getiriliyor ve fiyatlar 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor.

11.06.2024 10:36
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Van'da düğün sezonunun başlaması ile birlikte yöresel kıyafetlere ilgi arttı.

Van'da düğün sezonunun başlaması ile birlikte halk arasında kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere ilgi arttı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok yerleşim yerinde asırlardır kullanılan ve 'kiras-fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetler, düğün sezonunda kadınların gözdesi oluyor. Yoğun olarak Van'da üretilip çevre illerin yanı sıra yurt dışına bile gönderilen ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde giyilen kiras-fistanlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürdü.

37 yıldır sektörde çalıştığını ifade eden Rahmi Aslan isimli esnaf, "Düğün sezonunun başlaması ile birlikte bizim de işlerimizin yoğunluğu başladı. Gece gündüz demeden siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yöresel kıyafetlere rağbet çok fazla. Biz de bu taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.

" Almanya, Fransa ve İsviçre'den yoğun sipariş alıyoruz"

Yöresel kıyafetleri Türkiye'nin metropol şehirlerinin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini belirten Aslan, "Yöresel kıyafetler moda haline geldiği için özellikle yurt dışı ve büyükşehirlerden çok fazla talep alıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi metropol şehirlerin yanı sıra Almanya, Fransa, İsviçre'den fazla sipariş alıyoruz. Tek sıkıntımız eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eleman bulamadığımız için de siparişleri yetiştirmede zorluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kumaşların Irak, İran, Hindistan ve Dubai'den getirildiğini vurgulayan Aslan, "Kumaşlar buraya geliyor ve bizlerde müşterinin isteği doğrultusunda dikip kendisine gönderiyoruz. Bu sene özellikle düz modeller revaçta olup en çok kırmızı ve yeşil renkler rağbet görüyor. Fiyatlar ise 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

"Yöresel kıyafetleri, Kürtlerin olduğu bütün bölgelere gönderiyoruz"

Ömer Yılmaz isimli esnaf ise düğün sezonu ile birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini aktararak, "Yöresellik ata babadan gelen bir gelenektir. Biz geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi hiçbir zaman geride bırakmadık ve onlardan hiç ayrılmadık. Kıyafetler Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına gidiyor. Almanya, Amerika ve Fransa başta olmak üzere Kürtlerin olduğu bütün bölgelere gönderiliyor. 3 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkan fiyatlarımız kumaşına, taşına ve işçiliğine göre değişiyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Hindistan, Türkiye, Dubai, İran, Irak, Van, Kültür, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da düğün sezonunda yöresel kıyafetlere ilgi arttı - Son Dakika

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