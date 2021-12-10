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Van esnafı çok mutlu! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor - Son Dakika

Van esnafı çok mutlu! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor

10.12.2021 12:41

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, günde bine yakın İranlı turistin Kapıköy Sınır Kapısından geçerek Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı. Gündüz alışveriş merkezlerini gece de eğlence merkezlerini dolduran İranlılar, esnafa da umut oldu.

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırladı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre Van'a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı. Otellerin tamamını dolduran İranlı turistler, gündüz alışveriş merkezleri ve iş yerlerini, gece de eğlence merkezlerini doldurarak esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'ye günlük bine yakın İranlı turist geliyor

"TRANSİT GEÇİŞLER VE ÇALIŞMA SAAATLERİ UZATILMALI"

Sınır kapısında geçiş saatlerinin uzatılması için İran yetkileriyle görüştüklerini söyleyen Van Valisi Bilmez, "İran'la sürekli görüşmelerimizde çalışma sürecinin arttırılması görüşülüyor. Onlar mesai saatinin bitiminde kapıları kapatıyorlar. Saat 5 itibarıyla kapından kimse geçiş yapamıyor. Bunun mümkünse 24 saat, mümkün değilse akşam saat 22.00'a kadar açık kalması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde İran'ın Hoy kentinde bir araya geleceğiz. Bu sürecin uzatılmasını bizim tarafımızdan her zaman dile getirildi. İran yetkilileri de hem transit geçişi, hem de çalışma sürecinin uzatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gürbulak Sınır Kapısı'nda onarım ve yeni çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kapımızda gerek transit geçişlerine, gerekse de çalışma saatlerinin uzatılmasına ciddi ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'ye günlük bine yakın İranlı turist geliyor

"ESNAFTA UMUT VE HAREKETLİLİK OLUŞTU"

Van'ın Kapıköy Sınır Kapısında TIR geçişlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Bilmez, "Şu an günlük ortalama, giriş çıkış yapan toplam bin 500, üç bin arasında İran vatandaşı var. Günlük bine yakın İranlı Türkiye'ye giriş yapıyor. Esnafta bu anlamda bir umut ve bir hareketlilik oluştu. Nevroza yakın İran'da üç haftalık bir tatil olacak, inşallah esnafımızın yüzünü güldürecek, eski hareketli günleri yakalarız" diye konuştu.

Van esnafı çok mutlu! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor
Van esnafı çok mutlu! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor

Türkiye, Kapıköy, İran, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van esnafı çok mutlu! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor - Son Dakika Ekonomi


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