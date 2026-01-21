Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak - Son Dakika
Ekonomi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak

21.01.2026 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nde çalışmalar hızlandı. Haziran ayında pilot illerde hayata geçirilmesi planlanan uygulama özellikle emeklilere rahat nefes aldıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile destek modeli için çalışmalar hızlandı.

İLK ADIM ATILIYOR

Haziran ayında pilot olarak bazı illerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

DÜŞÜK GELİRLİ HANELERE DESTEK

Türkiye'de sosyal destek politikalarında yeni bir başlık olarak öne çıkan vatandaşlık maaşı, düşük gelirli hanelerin alım gücünü korumayı amaçlayan gelir tamamlayıcı bir model olarak gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme, hane bazlı gelir ölçümünü esas alıyor ve mevcut sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanmasını hedefliyor.

EMEKLİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bu yeni sistemden özellikle emeklilerin önemli ölçüde yararlanması öngörülürken, artan yaşlı nüfus ve bu grubun karşılaştığı sorunlar model kapsamında ele alınacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin önümüzdeki yıl bazı illerde pilot olarak uygulanacağını söyledi. Yılmaz, 2027 yılı itibarıyla modelin tüm Türkiye'de devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Kulislerde yer alan iddialara göre, uygulamanın pilot illerde Haziran ayında başlayacağı belirtiliyor.

HANE GELİRİNE GÖRE DESTEK MODELİ

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor. Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor. Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.

Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.

HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı. Uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceği ifade ediliyor.

