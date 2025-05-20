Vodafone Türkiye Yatırım ve Gelir Artışı Açıkladı

Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Mart sonu itibarıyla son bir yılda 19,1 milyar TL yatırım yapan Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı servis gelirlerini geçen yıla göre organik olarak yüzde 83,4 artışla 101,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) ise 34,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 283,9 milyar TL'yi aşan Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında toplam 19,1 milyar TL yatırım yaptı. Mobil müşteri sayısı 2024-25 mali yıl sonu itibarıyla 25,2 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,8 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda 1 milyon artışla 20,7 milyona çıkarken, toplam bazının yüzde 82,2'ini faturalı aboneler oluşturdu. Şirket, bu mali yılda yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

18 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 440 milyon oldu. 2024-25 mali yılında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 1,2 artışla 4.960 petabyte'a yükseldi. Yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9.2 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Bir mali yılı daha hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılar ve ülkemizin teknolojisine ve ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2024-25 mali yılında toplam 19,1 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Sektörümüzde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olarak, rekor seviyede baz istasyonu ve kapasite artışı sağladık. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdık. Servis gelirlerimiz ise geçen yıla göre organik olarak yüzde 83,4 artırarak 101,8 milyar TL'ye çıkardık ve gelir bazında sektörümüzde en hızlı büyüyen operatör olduk. Yenilikçi teknolojilere imza atarak dijital devrime yön vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, önümüzdeki aylarda ihalesinin yapılmasını beklediğimiz 5G'yi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Sunduğu yüksek hız ve kapasite ve düşük gecikme süreleri ile çok daha üstün bağlantı deneyimlerinin ve üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak olan 5G'nin faydalarını ülkemizdeki bireyler ve işletmeler ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla şebeke yatırımına odaklanarak bu yeni teknolojiyi daha kısa sürede daha fazla kullanıcı ile buluşturabilmemiz için 5G ihalesinin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz."