Web Summit 2024'te 24 Türk Startup İle Temsil

Ekonomi

Lizbon'da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden "Web Summit"e 24 Türk startup girişimi katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansından (ANKARAKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, ANKARAKA koordinatörlüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle Türk teknoloji girişimcilerinin global pazarlara açılmasına yönelik destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı'na başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 24 startup, 11-14 Kasım'da Lizbon'da düzenlenen Web Summit 2024'e katıldı.

ANKARAKA, bu startuplara stant kurulumu, stant yeri ve etkinliğe giriş bileti desteği sundu. Web Summit'te her gün 8 startup ürünlerini sergiledi. Katılım gösteren girişimciler, yatırımcılarla tanışma, ürünlerini sergileme ve ticarileştirme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlikte 22 paydaş kuruluş temsilcisi de yer aldı.

-"Girişimcilerimizin potansiyelini dünyayla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANKARAKA Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alandaki başarısına dikkati çekti.

Web Summit 2024'ün Türk teknoloji girişimlerinin küresel arenada ses getirmesine büyük fırsat sunduğunu bildiren Kalkan, "Girişimcilerimizin potansiyelini dünyayla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamaktadır. Girişimcilerimizin kurduğu yatırım ve müşteri bağlantılarını takip edecek, ekosistemimizin gelişmesi için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

-Web Summit 2024'te elde edilen başarılar

Etkinliğe katılan şirketlerin elde ettiği başarılar ise şöyle sıralandı. Bir fintech girişimi, Suudi Arabistan'dan katılım sağlayan uluslararası bir yatırım fonunun ilgisini çekerek ilk işbirliği görüşmesini yaptı.

Robotik sistemler alanındaki bir girişimci, Samsung ile işbirliği görüşmeleri başlatarak ürün entegrasyonu üzerine anlaşma sağladı.

Etkinlik hizmetleri sunan bir girişimci, Norveç ve İsveç'ten saha taraması teklifleri alarak İskandinav ülkelerinde hizmetlerini yayma fırsatı buldu.

Diğer girişimciler, Hollanda, Portekiz, Estonya, Almanya ve İspanya'dan firmalarla çözüm ortaklığı kurma ve yeni pazarlara açılma yönünde ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Ayrıca paydaşlar arasında bulunan Domino Ventures, Yıldız Ventures, İnci Holding, Tera Portföy, Albaraka, Kuveyt Türk ve Insha Ventures ile yatırımcı görüşmeleri yapıldı.

Bu yıl, Web Summit 2024'te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Turcorn markasıyla ikinci kez uluslararası alanda yer aldı.