World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor! - Son Dakika
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Ekonomi

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

Modern pazarlamanın mimarı olarak gösterilen Prof.Dr.Philip Kotler tarafından hayata geçirilen ve pek çok ülkede düzenlenen, World Marketing Summit 2025 'İnovasyon Çağında Pazarlama' temasıyla, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün öncü isimleri ile 18 Nisan 2025, Cuma günü düzenlenecek.

07.03.2025 19:29
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Günümüz pazarlama modelinin kurucusu olarak gösterilen Prof.Dr.Philip Kotler tarafından 2003 yılından bu yana pek çok ülkede düzenlenen World Marketing Summit, ulusal ve uluslararası arenadan pazarlama sektörünün saygın isimlerini 18 Nisan 2025, Cuma günü Çırağan Sarayı'nda bir araya getiriyor.

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

Zirve kapsamında Kotler Impact CEO'su Sadia Kibria, Start Campus CMO'su Ömer Wilson, USIGHT Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri S¸irketi Kurucusu Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Communication Partner CEO'su Kerem Ayırtman, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su Neslihan Olcay, Para Dergisi Yapay Zeka Köşe Yazarı Şule Güner, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, ve Benetton Türkiye Genel Müdürü İdris Onay pazarlama sektöründeki yeni trendlere ve değişen tüketici alışkanlıklarına ışık tutacak.

World Marketing Summit Zirvesi'nde, panelistler "İnovasyon Çağında Pazarlama" teması etrafında güncel yaklaşımları ve uygulamaları tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Zirve kapsamında 13 dalda 'Yılın En Başarılı' marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünyaçapında mükemmelliği simgeleyen 'Kotler Awards Pazarlama Ödülleri' sahiplerini bulacak.Türkiye'de ilk defa düzenlenmekte olan Ödül programına 17 Mart 2025 tarihine kadar www.kotlerimpactturkiye.org/basvuru/ adresinden başvuru yapılabiliyor.

Dünyada 188 milyar, Türkiye'de ise 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşan pazarlama sektörü, yüzde 60'ı kadın olmak üzere 500 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Pazarlama alanında gerçekleştirilen bu gibi prestijli Zirveler; Türk markalarının küresel pazarda rekabet gücünü artırmakta, markalaşma sürecini hızlandırmakta, markaların gelişimine katkı sağlayarak ülke ekonomisine olumlu yönde etki etmektedir.

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

World Marketing Summit 2025'in detaylı programı:

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları:

Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans-Ajans Başkanı

Sadia Kibria, Kotler Impact CEO'su

09.30 – 10.00 Keynote : Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları - Roger Hurni

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

Şule Güner, Para Dergisi Yapay Zeka Köşe Yazarı

Doç.Dr.Şebnem Özdemir, USIGHT Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri S¸irketi Kurucusu

Ömer Wilson - Yapay Zeka veTeknoloji Konuşmacısı

Prof.Dr.Marc Oliver Opresnik – Pazarlama Profesörü

11.30 – 12.00 Keynote : Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik - Timothy Coombs

12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

Esra Baykal – Marka Danışmanı

Thomas Garvey – World Design Organization ( WDO ) Başkanı

Ülkü Yüksel - Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

İdris Onay – Benetton Türkiye Genel Müdürü

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 15.00 Keynote : Nöropazarlama - Roger Dooley

15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler

Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su

Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO'su

Dr.Necip Özçer – LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

16.30 – 18.00 "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" Ödül Töreni

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!
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Çırağan Sarayı, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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