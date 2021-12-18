Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|10,00
|85,50
|İş Bankası (B)
|51.108,90
|12,47
|26,20
|İş Bankası (C)
|8,01
|5,12
|17,92
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|27,27
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,51
|-10,23
|-9,07
|İş Girişim
|8,63
|-6,09
|-54,46
|İş GMYO
|2,85
|9,20
|12,20
|İş Y. Men. Değ.
|23,10
|6,65
|39,18
|İş Yat. Ort.
|2,98
|-7,17
|-11,39
|İşbir Holding
|61,45
|-7,59
|14,48
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,51
|-5,03
|Işık Plastik
|4,75
|-12,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-8,08
|-20,18
|İttifak Holding
|1,31
|-5,76
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|19,42
|-6,90
|7,89
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|-4,01
|-20,53
|İzmir Fırça
|6,51
|-8,05
|17,09
|Jantsa Jant Sanayi
|68,30
|-4,48
|64,78
|Kafein Yazılım
|19,69
|-13,72
|-7,73
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,15
|-10,07
|Kaplamin
|26,08
|-11,53
|-22,84
|Kardemir (A)
|10,21
|5,15
|71,60
|Kardemir (B)
|9,71
|0,73
|84,25
|Kardemir (D)
|11,70
|7,44
|102,42
|Karel Elektronik
|13,20
|3,37
|96,30
|Karsan Otomotiv
|3,89
|-8,69
|19,69
|Kar su Tekstil
|8,21
|-9,18
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,30
|-15,56
|Kartonsan
|59,00
|-8,39
|-37,68
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-12,82
|-21,49
|Kent Gıda
|178,70
|-7,46
|-49,75
|Kerevitaş Gıda
|4,88
|-4,69
|-25,84
|Kervan Gıda
|12,70
|-6,62
|24,08
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-7,94
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,84
|-15,60
|-26,69
|Kızılbük GYO
|30,18
|1,28
|Klimasan Klima
|11,02
|-8,32
|30,60
|Koç Holding
|33,96
|2,35
|66,04
|Konfrut Gıda
|4,59
|-3,57
|8,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,90
|-11,19
|170,76
|Konya Çimento
|1.077,50
|-9,19
|-4,65
|Konya Kağıt
|7,40
|-5,49
|Koray GMYO
|6,60
|-9,09
|48,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,80
|1,34
|143,09
|Koza Altın
|140,90
|0,86
|45,71
|Koza Madencilik
|21,98
|0,83
|41,90
|Körfez GMYO
|6,34
|-4,08
|9,31
|Kristal Kola
|1,53
|-11,05
|-49,92
|Kron Telekomünikasyon
|38,34
|-8,50
|4,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|216,60
|-9,14
|37,70
|Kuyas Yatırım
|4,03
|-14,44
|75,22
|Kütahya Porselen
|103,00
|-20,34
|104,16
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,02
|-9,61
|Lider Faktoring
|3,93
|-5,53
|15,25
|Link Bilgisayar
|28,74
|-8,30
|-9,04
|Logo Yazılım
|46,80
|-6,77
|50,29
|Lokman Hekim Sağlık
|13,39
|-1,25
|90,42
|Lüks Kadife
|52,90
|-8,71
|84,23
|Makina Takım
|3,27
|-8,91
|-4,11
|Manas Enerji Yönetimi
|14,83
|-7,89
|Margün Enerji
|9,52
|-4,13
|Marka Yatırım Holding
|3,65
|-8,52
|-43,23
|Marmaris Altınyunus
|274,00
|-1,79
|146,62
|Marshall
|225,80
|-15,02
|-26,38
|Martı GMYO
|0,91
|-8,08
|-64,36
|Martı Otel
|1,80
|-0,55
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,20
|-9,86
|Mavi Giyim
|77,00
|-3,93
|49,20
|Mazhar Zorlu Holding
|32,08
|-7,12
|1,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|46,00
|14,37
|Mega Polietilen
|5,75
|-12,35
|-24,93
|Menderes Tekstil
|2,18
|-10,29
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,70
|-8,14
|Merit Turizm
|29,16
|2,75
|181,48
|Merko Gıda
|4,72
|-16,90
|-45,37
|Metemtur Yatırım
|3,54
|-20,27
|-56,22
|Metro Holding
|1,14
|-0,87
|-39,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-6,94
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|-7,30
|-27,61
|Mia Teknoloji
|31,42
|2,01
|Migros Ticaret
|45,00
|4,65
|5,14
|Milpa
|3,69
|-14,58
|-19,78
|Mistral GMYO
|4,24
|-6,81
|-9,32
|MLP Sağlık
|37,54
|10,09
|88,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,83
|-12,36
|-16,74
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,68
|-3,45
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,26
|-9,13
|-30,30
|Mondi Tire Kutsan
|10,00
|-11,11
|31,58
|Nasmed Egepol
|7,54
|-12,22
|Naturel Enerji
|38,98
|-3,66
|9,78
|Naturelgaz
|7,25
|-9,03
|Net Holding
|6,02
|1,18
|75,51
|Netaş Telekom.
|18,26
|-9,42
|-34,97
|Niğbaş Niğde Beton
|16,56
|31,64
|-68,15
|Nuh Çimento
|45,26
|-5,00
|-5,76
|Nurol GMYO
|7,12
|-11,33
|-2,33
|Odaş Elektrik
|1,41
|-11,32
|-51,77
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|20,14
|3,81
|Orge Enerji Elektrik
|6,65
|-6,60
|44,17
|Orma Orman Mahsulleri
|34,42
|-12,86
|133,83
|Osmanlı Menkul
|28,04
|-12,32
|-8,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,64
|-9,89
|-29,73
|Otokar
|394,50
|-5,05
|29,65
|Otto Holding
|26,08
|-2,69
|147,67
|Oyak Çimento
|7,58
|-8,67
|-13,67
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-8,00
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|45,90
|9,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,45
|-22,29
|36,94
|Özak GMYO
|6,63
|-6,22
|30,00
|Özbal Çelik Boru
|23,46
|0,60
|258,17
|Özderici GMYO
|1,58
|-11,73
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,35
|-9,15
|-18,33
|Pamel Elektrik
|88,55
|26,05
|315,34
|Panora GMYO
|9,26
|7,05
|57,73
|Papilon Savunma
|14,09
|-5,31
|-38,03
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|-5,86
|13,59
|Parsan
|34,20
|-6,71
|40,74
|Pasifik GYO
|15,62
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,49
|-10,21
|Pegasus
|97,25
|-7,12
|30,36
|Peker GMYO
|1,00
|-5,66
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,70
|-14,94
|-26,73
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|406,80
|4,23
|Pera GMYO
|1,27
|-7,30
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|25,12
|-7,99
|37,05
|Petkim
|9,70
|4,64
|94,78
|Petrokent Turizm
|6.116,90
|22,34
|574,86
|Pınar Et ve Un
|20,62
|-7,37
|-5,77
|Pınar Su
|3,64
|-5,21
|-10,44
|Pınar Süt
|19,50
|-7,93
|-13,52
|Plastikkart
|16,85
|-10,61
|18,29
|Polisan Holding
|3,03
|-5,90
|-21,19
|Politeknik Metal
|531,70
|1,08
|31,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-8,05
|-31,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|79,05
|-13,13
|-36,91
|QNB Finansbank
|44,16
|-3,75
|-37,23
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,69
|-16,02
|Rainbow Polikarbonat
|11,95
|-24,89
|Ral Yatırım Holding
|11,63
|-15,54
|161,94
|Ray Sigorta
|12,88
|-13,96
|-16,63
|Reysaş GMYO
|3,36
|-13,62
|3,64
|Reysaş Lojistik
|5,18
|-10,38
|0,12
|Rhea Girişim
|1,93
|-7,66
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|17,63
|16,68
|28,59
|Royal Halı
|3,29
|-1,79
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|20,54
|-6,47
|-32,17
|Sabancı Holding
|15,08
|5,01
|36,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|-8,28
|-33,82
|Sanel Mühendislik
|5,13
|-4,11
|50,00
|Sanifoam Sünger
|31,02
|-9,56
|128,09
|Sanko Pazarlama
|9,66
|-8,70
|4,23
|Saray Matbaacılık
|4,11
|-8,46
|-53,14
|Sarkuysan
|20,80
|-1,98
|139,15
|Sasa Polyester
|52,00
|10,59
|247,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,14
|-9,89
|218,92
|Sekuro Plastik
|17,19
|-13,05
|23,14
|Selçuk Ecza Deposu
|11,67
|0,60
|-13,12
|Selçuk Gıda
|4,40
|-12,70
|-11,65
|Selva Gıda Sanayi
|11,66
|24,31
|Senkron Güvenlik
|21,60
|-8,86
|-17,75
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|-5,11
|-18,69
|Servet GMYO
|89,65
|-13,80
|14,35
|Seyitler Kimya
|15,41
|-1,28
|14,46
|Silverline Endüstri
|5,05
|-9,01
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|3,94
|-4,83
|-5,74
|Smartiks Yazılım
|5,07
|-7,82
|-42,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,00
|10,00
|25,30
|Söktaş
|2,63
|-9,31
|-19,10
|Sönmez Filament
|36,90
|7,89
|-30,62
|Sönmez Pamuklu
|9,22
|-3,05
|-37,52
|Sumaş Suni Tahta
|86,95
|-1,86
|70,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|-6,90
|-24,06
|Şekerbank
|1,16
|-3,33
|-23,18
|Şişe Cam
|15,94
|0,95
|122,64
|Şok Marketler Ticaret
|15,12
|-2,33
|21,15
|T. Halk Bankası
|5,13
|-2,47
|-7,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,85
|-4,07
|-24,33
|T.S.K.B.
|1,62
|2,53
|-7,24
|T.Tuborg
|21,98
|-3,60
|23,96
|Tat Gıda
|12,04
|-1,31
|4,14
|TAV Havalimanları
|39,02
|0,15
|83,19
|Tek-Art Turizm
|1,29
|-9,79
|-36,14
|Tekfen Holding
|25,06
|5,83
|52,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|-10,64
|-22,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,68
|-12,88
|27,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|298,00
|21,09
|37,77
|TGS Dış Ticaret
|15,01
|-8,53
|18,10
|Tofaş Oto. Fab.
|85,05
|-7,25
|175,14
|Torunlar GMYO
|4,23
|-10,38
|8,46
|Trabzon Liman
|39,84
|-3,68
|24,03
|Trabzonspor Sportif
|6,52
|-5,37
|167,21
|Trend GMYO
|6,07
|-11,39
|-51,71
|TSKB GMYO
|2,76
|-10,39
|-42,81
|Tuğçelik
|14,65
|-23,42
|81,31
|Tukaş
|7,53
|-8,28
|-22,29
|Turcas Petrol
|4,16
|-6,09
|-14,23
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,10
|-19,81
|Turkcell
|21,00
|5,00
|40,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,21
|-5,37
|36,53
|Tüpraş
|186,60
|7,86
|72,78
|Türk Hava Yolları
|22,62
|1,71
|75,21
|Türk İlaç Serum
|11,10
|-11,41
|Türk Prysmian Kablo
|54,00
|-16,67
|347,67
|Türk Telekom
|9,92
|-7,29
|25,58
|Türk Traktör
|217,80
|-5,47
|27,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,20
|-7,44
|13,55
|Türkiye Sigorta
|5,31
|-8,92
|-14,05
|Ufuk Yatırım
|21,96
|9,80
|63,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,38
|-8,65
|-20,28
|Ulusal Faktoring
|2,41
|-3,21
|Ulusoy Elektrik
|68,50
|0,29
|33,40
|Ulusoy Un Sanayi
|6,46
|-8,11
|26,95
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|-10,11
|-27,78
|Utopya Turizm
|13,50
|8,87
|-65,21
|Uzertaş Boya
|32,84
|-8,37
|-41,98
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-0,92
|-3,84
|Ünlü Yatırım Holding
|6,37
|7,60
|Vakıf Fin. Kir.
|5,11
|-12,65
|49,94
|Vakıf GMYO
|1,75
|-7,41
|-27,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,64
|-7,69
|-23,37
|Vakıflar Bankası
|3,93
|-2,48
|-16,56
|Vakko Tekstil
|9,97
|-10,18
|59,10
|Vanet Gıda
|5,72
|-7,74
|-26,00
|VBT Yazılım
|20,30
|-12,73
|Verusa Holding
|48,66
|-11,04
|7,94
|Verusaturk Girisim
|23,90
|-3,08
|83,17
|Vestel
|28,26
|-4,07
|70,41
|Vestel Beyaz Eşya
|8,17
|3,42
|84,07
|Viking Kağıt
|6,44
|-9,55
|-28,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,60
|1,41
|20,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,14
|-12,33
|-16,72
|Yataş
|12,53
|-7,39
|-11,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|-6,23
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|20,70
|9,58
|78,57
|Yeo Teknoloji
|51,10
|-14,05
|Yeşil GMYO
|0,84
|-9,68
|-39,13
|Yeşil Yapı
|1,01
|-4,72
|-45,11
|Yeşil Yatırım Holding
|1,94
|-5,83
|-54,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-10,82
|-10,26
|Yonga Mobilya
|25,20
|-2,17
|-15,41
|Yükselen Çelik
|5,78
|-10,39
|11,25
|Yünsa
|12,70
|-6,89
|-8,58
|Ziraat GMYO
|2,61
|-8,42
|Zorlu Enerji
|1,72
|-4,97
|-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi