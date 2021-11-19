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Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar - Son Dakika

Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar

19.11.2021 14:12
Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar

Türkiye-Irak iş forumunda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türkiye-Irak arasında 17 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi bulunuyor.

Türkiye-Irak iş forumunda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türkiye-Irak arasında 17 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi bulunuyor. Irak'ın ithalatında ülkemizin payı yüzde 20 seviyesinden yüzde 27'ye yükseldi. Son dönemde Irak'a ihracatımızda altın-mücevher, plastik ve mobilya sektörleri öne çıktı. Ancak sadece bu sektörlere değil, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye ile Irak arasında mevcut ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla düzenlenen Türkiye - Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret konuşuldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, forum ile yatırım ve ticari iş birliklerine yenilerini ekleyerek, iş dünyasında yeni alanlar açmayı istediklerini söyledi.

Hedef yılsonuna kadar 20 milyar dolarlık ticaret hacmi

Olpak, "Türkiye-Irak arasında 17 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi bulunuyor. Yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulmasını hedefliyoruz. Irak'ın ithalatında ülkemizin payı yüzde 20 seviyesinden yüzde 27'ye yükseldi. Son dönemde Irak'a ihracatımızda altın-mücevher, plastik ve mobilya sektörleri öne çıktı. Ancak sadece bu sektörlere değil, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"Karşılıklı yatırım ve ticaretin gelişmesi için kolaylaştırılması gerekir"

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla önerilerini de paylaşan Olpak, "Karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için kolaylaştırılması gerekir. Bu noktada dört husus öne çıkıyor. Bir sorunla karşılaştığımızda veya bir konuda yardım almak istediğimizde o ülkede temsilcilerimizin, büyükelçilerimizin ve müşavirliğimizin olması gerekir. Zamanın değerinin gittikçe arttığı günümüzde ulaşımın kolay olması gerekir. Seyahat edebilmek için prosedürlerin, vizelerin kolaylığı ve yeterli miktarda finansmana erişimin kolay olması gerekir" diye konuştu.

"Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli"

Olpak, "Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli bir husus. Irak'ta iş yapan firmalarımızın elemanlarının çalışma vizesi süreçlerinin kolay ve düşük maliyetli olması, transit geçiş izni konusu önemli bir konu. Geniş ve her geçen gün genişleyen demiryolu bağlantısı bulunan Türkiye'nin ağına Irak'ın bağlantısının sağlanması da önemli. Gıda, tarım, makine ve ekipman, savunma, lojistik, finans ve bankacılık, mobilya, enerji, sağlık ve medikal alan, tekstil, enerji sektörlerinde daha fazla iş birliği için, daha kolaylaştırıcı adımların atılması gerekir" sözlerini ifade etti.

Ticaretin gelişimi açısından yapılması gerekenlerin yanında Irak tarafından taleplerini de ifade eden Olpak, "Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarımızın Irak'ın altyapı, hastane, okul, kamu binaları vb projelerinde daha fazla yer almaları için, rekabet şartları içinde pozitif ayrımcılık talebimiz, Yerli sanayi hamlesiyle fabrika ve tesis kurma konusunda ciddi hedefleri olan Irak'ta Türk firmalarımızın sahip olduğu know-how'ı, uygulamalı olarak paylaşmaları. Finansmana daha kolay ve yeterli ulaşım önemli başlıklarımız. Bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. Tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyimize ait tüm networkumüzü, dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. Kadim dostlarımız Irak'ın iş dünyası ile karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için biz de, daha iyiyi ve olabildiği ölçüde kusursuzu hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar
Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar
Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yıl sonuna kadar Irak ile ikili ticaret hedefi 20 milyar dolar - Son Dakika
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