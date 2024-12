Yılmaz: Türkiye Suriye'ye Desteğini Sürdürecek

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz." dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Eğitim alanında yaptıkları önemli yatırımlar sonucunda Türkiye'nin, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda (TIMSS 2023), 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleştiğini belirten Yılmaz, bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri şükranla andı.

Yerli ve milli olarak üretilen Togg'a her türlü desteği verdiklerini, bugüne kadar 40 binden fazla üretilen yerli otomobilin yollara çıktığını söyleyen Yılmaz, "İnanıyorum ki yeni modelleriyle Togg çok daha güçlü şekilde devam edecektir. Nasıl ki konvansiyonel otomobillerde çok sayıda firma varsa, elektrikli otomobillerde de ülkemizde çok sayıda firma olması kapasitemizin çeşitlenmesi ve artması, hem iç tüketiciler hem de ihracat gücümüz açısından çok daha olumlu bir durumdur. Biz bunları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Klasik otomobillerde merkez olduğumuz gibi elektrikli otomobillerde de üretim merkezi olmaya kararlıyız." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bölgede güven, refah ve istikrar istediklerinin ve tüm komşu ülkelere bu gözle baktıklarının altını çizdi.

İstikrar ve tüm kesimleri kucaklayan siyasi bir yapı oluştuğunda Suriye'nin çok farklı bir yöne doğru gideceğini, ekonomik olarak da daha canlı ve güçlü bir hale geleceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde savaş, çatışma görmek istemiyoruz, barış, huzur ve refah görmek istiyoruz. Türkiye olarak buna öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bu bölge üzerinde emperyalist emelleri olanların tuzağına düşmeden, bu coğrafyanın ve medeniyetin insanları olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. Çok zor günler yaşadılar, şimdi ise oradaki güvenlik, siyasi, kurumsal ve ekonomik ortamın gelişmesiyle inanıyorum ki belli bir süreç içinde ülkelerine döneceklerdir. Giden kardeşlerimiz, Türkiye ile hem kültürel, sosyal ve siyasi bağlar hem de ekonomik ilişkiler anlamında çok daha olumlu rol oynayacaklardır. Bir yandan da risklere karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz. Suriye'nin önümüzdeki dönemde çatışma ve istikrarsızlık unsuru değil, bölgemizin büyümesi ve gelişmesi için çok farklı bir konuma geleceğine yürekten inanıyorum."

"İyi ki de bu kadar çok yatırım yapmışız"

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin insan odaklı, eğitim ve sağlığın ön planda tutulduğu bir bütçe olduğunu dile getirerek, harçlardan burslara, okullardan teknik imkanlara kadar pek çok alanda hizmet sunulan eğitim camiasının bütçesi olduğu ifade etti.

Fırsat eşitliğini güçlendiren bütçeler hazırlamaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, "Yoksulluk kısır döngüsünü kırmanın yolu da budur." dedi.

Yoksul ailelerin çocuklarının yoksul olmaması için eğitim düzeylerinin mutlaka artırılması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Parasız eğitimden kitap desteğine, burslara varıncaya kadar yoksul ve dar gelirli ailelerimizin çocuklarının iyi yetişmesini sağladığımızda yoksulluk kısır döngüsünü de yoksulluğun kendini yeniden üretmesini de engellemiş oluyoruz. Bu anlamda bütçemiz insan odaklı, fırsat eşitliğini esas alan bir bütçedir." ifadesini kullandı.

Sağlığa her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada sadece kendi vatandaşlarımıza değil, tüm dünyaya hizmet eden bir sağlık sistemimiz var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip Türkiye'de birçok insan sağlık hizmeti alıyor. Sağlık sistemimiz artık ülkemize milyarlarca dolar hizmet geliri sağlar hale geldi. Bunu desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, güçlü politikalarla tarımı desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, ekonomik bir aktör olarak gördükleri esnaf ve sanatkara da gerek vergi politikaları gerekse kredi imkanlarıyla katkı yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde, 22 yıl boyunca kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına özen gösterildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002-2024 döneminde 107 milyar doları kamu-özel işbirliği yatırımlarından, 671 milyar doları da bütçeden olmak üzere toplam 778 milyar dolarlık yatırım yapmışız. İyi ki de bu kadar çok yatırım yapmışız. Çünkü bugün geldiğimiz noktada dünyada yatırım maliyetleri çok artmış durumda. Köprülerimizi, yollarımızı, hastanelerimizi bugün yapmaya kalksak çok daha yüksek maliyetlerle yapmak zorunda kalırdık. Keşke daha fazlasını da yapsaydık. Yatırımlara verdiğimiz önemin, hem ekonomik hem sosyal olarak faydasını görüyoruz. Aynı anlayışla kamu yatırımlarını artırmaya, özel sektör yatırımları için de uygun ortam oluşturmaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

Fikirlerin nitelikli tartışmalar yapıldıkça birbirine yaklaşacağını dile getiren Yılmaz, "Milli meselelerde bir araya gelmeyi becermek durumundayız. İç politikadaki birtakım tartışmaların ve çatışmaların, ülkemizin yüksek menfaatleri söz konusu olduğunda bunları gölgelemesine de hiç birimizin izin vermemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, bütçe görüşmelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

