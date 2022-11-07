Yok böyle takas, hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı - Son Dakika
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Yok böyle takas, hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı

07.11.2022 12:10
Yok böyle takas, hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı

Sivas'ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor.

Sivas'ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor.

Sivas'ta yaşayan Furkan Topal, hayali olan İphone 14 Pro Max telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını adeta feda etti. Gözü gibi baktığı otomobilinin arka camına 'iki İphone 14 Pro Max ile takas olur' yazısı yazan Topal, tüm gözleri araca çevirdi. Yazıyı görenler Topal'a ulaşarak çeşitli teklifler vermeye başladı.

"Bir İphone kurtarmıyor ondan dolayı iki adet yaptım"

Furkan Topal, bir adet iphonenin kurtarmadığı için iki iphone ile takas yapmak istediğini söyleyerek, "Subaru marka bir araç. Sivas'ta şuanda tek. Eşi benzeri de yok. Aracın zaten kendisi ilgi odağı. Çocuklar olsun gençler olsun aracı yolda gördüklerinde fotoğraf çekinmek istiyorlar. Müzik sesini duyduklarında dans etmeye başlıyorlar. Orta yaşlı insanların bile dikkatini çekiyor. Yazıya istinaden arkadaşlardan takas teklifi edenler oluyor. 'Ağabey 11 pro olur mu 13 pro olur mu? şeklinde. Bir kurye arkadaş çok daha farklı bir yola ulaştı. 'Ağabey 15 çıksın 15'le takas edelim' dedi. Türkiye şartlarında Apple pahalı bir cihaz olduğu için gerçekten biraz hayale kaçıyor. Bizde böyle bir şey yapalım dedik ilgi odağı oldu. Takas tekliflerine açığız. Bir İphone kurtarmıyor ondan dolayı iki adet yaptım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yok böyle takas, hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı - Son Dakika

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