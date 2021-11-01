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Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar - Son Dakika

Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

01.11.2021 16:02

Rekabet Kurumu, 5 büyük zincir market ve tedarikçi konumunda bulunan bir firmaya fahiş fiyattan toplamda 2.6 milyar lira ceza kesti. Fakat kesilen cezalarını ardından marketlerden skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir zincir markette 2 kiloluk reçelin fiyatının 24.90'dan, 29.90'a yükseltildiği görüntüler tepki çekti. Vatandaşlar, marketlerin cezaları kendilerine yansıttığını belirterek duruma isyan etti.

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik operasyon başlattı. Denetimlerin sıklaştırıldığı marketlerde etiketler tek tek mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 5 büyük zincir markete toplamda2 milyar 649 milyon 223 bin lira idari para cezası kesildi. Marketlerden yapılan açıklamada, cezaya itiraz edileceği söylendi.

FİYATLARI RAKİPLERİYLE ORGANİZE ETTİLER

Zincir marketlere yapılan soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Marketlerin rakiplerle iletişim halinde fiyatları değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca bir marketin halde 0.75 kuruşa satılan kabağı, kendi firmasına 3.95'e sattığı ve vatandaşa da 7.50'ye mal ettiği ortaya çıktı.

Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

SKANDAL GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Zincir marketlere yönelik kesilen cezalar henüz gündemden düşmemişken, marketlerden skandal görüntüler gelmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir market zincirinde küflenmiş nuggetin satılmasının ardından, bir başka market zincirinde ise peynir, zeytin ve salam gibi ürünlerin satıldığı şarküteri dolabında bir kedinin gezmesi tepki çekmişti.

Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

VATANDAŞ İSYANDA: CEZALARI BİZE YANSITIYORLAR

Bugün ise sosyal medyaya yeni bir görüntü düştü. 5 büyük zincir marketten birinde çekilen videoda, 2 kiloluk reçelin fiyatının 24.90'dan, 29.90'a yükseltildiği gözüküyor. Paylaşıma onlarca yorum yapan kullanıcılar, marketlerin kesilen cezaları vatandaşa yansıttığını söyledi.

Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar

Ticaret Bakanlığı, Para Cezası, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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