Folkart\'tan 1.2 Milyar Dolar Yatırım: ORİON Projesi

Folkart'ın satışa yönelik ön talep toplama sürecini hayata geçirdikten sonra, kasım ya da aralık ayında 1.2 milyar dolarlık yatırımı ORİON Projesi'nin lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyor. ORİON Projesi'nin sınırlarında; farklı büyüklüklerde yaklaşık 1000 konut, Medical Park Hastanesi, beş yıldızlı bir otel, bu otele bağlı hizmet sunacak özel bir rezidans kulesi, geniş ticari alanlar, modern bir ofis kulesi bulunuyor.

MODERN BİR YAŞAM SUNAN YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ YARATIYOR

Folkart ORİON, İzmir'de modern yaşamın tüm olanaklarını barındıran yeni bir yaşam merkezi sunmayı amaçlıyor. Folkart ORİON için hazırlanan çok sayıdaki konsept proje arasından uluslararası birçok ödülün sahibi TAGO Mimarlık'ın tasarladığı proje tercih edildiği belirtildi.

'MİMARİ AÇIDAN USTALIĞI ZİRVEYE TAŞIDIK'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart'ı 'Hayat buna değer' diyerek, 20 yıl önce sektörün lideri olma vizyonuyla kurduklarını hatırlattı. Her yeni projede daha iyisini, daha estetik olanı hedeflediklerini vurgulayan Sancak, İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken Körfez manzaralı bu özel alanda; karma, çok yönlü, işlevsel, yeşil alanların ön planda olduğu ve Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje geliştirdiklerini belirtti. Folkart Başkanı Mesut Sancak, bu yatırımın 'mimari açıdan ustalığın zirveye taşındığı özel bir eser' olduğunu ifade etti.

ZEMİN ALTI DERİN TEMEL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Folkart, İzmir Yeni Kent Merkezi'ndeki 1.2 milyar dolar değerindeki yatırımında satış sürecine hazırlanırken, proje sahasında 15 aydır devam eden zemin altı derin temel çalışmaları tamamlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları bütünüyle bitirildi, temel üstü imalatlara başlandı. Folkart Orion Projesi'nde İnşaat faaliyetinin önümüzdeki aylarda hız kazanması ve projenin yükselmesi bekleniyor.

DENEYİM OFİSİ İKİ KATLI BİR ALANDA KONUMLANIYOR

Folkart ORİON projesinde Tanıtım/Deneyim Ofisi farklı özelliklere sahip. Tanıtım için hazırlanan toplam 1350 metrekare alandaki 'Proje Deneyim Ofisi' sektör açısından da çok sayıda ilki barındırdığı aktarıldı. Müşterilere özel olarak hazırlanan Deneyim Ofisi iki katlı bir alanda konumlanıyor. Burada, Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan 46 metrekare büyüklüğünde ve 4,5 metre yüksekliğinde dev bir maket yer alıyor. Ayrıca ünlü iç mimar Esra Kazmirci tarafından tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 örnek daireler de bulunuyor. Deneyim Ofisi'nin mimarlığını ise Enrico Şansal üstlendi.

PROJE MODERN ŞEHİR YAŞAMININ TÜM İHTİYAÇLARINI TEK BİR MERKEZDE BULUŞTURACAK

Folkart ORİON, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin prestijli noktasında, İzmir'in ve Türkiye'nin iddialı projelerinden biri olarak yükselmeyi hedefliyor. Mimar Gökhan Altan Altuğ liderliğinde TAGO Mimarlık imzası taşıyan proje; özel düzenlemeler, seçilmiş anıt ağaçlar ve çarpıcı peyzaj detaylarıyla donatılmış yaklaşık 30 bin metrekarelik yeşil alanıyla öne çıkıyor.

Projede yalnızca konut ve ticari alanlar değil; dinlence, eğlence, kültür ve nitelikli gastronomi mekanları, spor merkezleri, SPA ve yüzme havuzları yer alacak. Böylece Folkart ORİON, modern şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarını tek bir merkezde buluşturacak.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, konuyla ilgili büyük heyecan duyduklarını belirtip, "Bu mega proje, Güzel İzmir'imize yakışan, en üst düzeyde estetik bir çizgiye sahip. İzmir, ORİON ile yeni bir sembol kazanacak" dedi.

Projenin inşaat faaliyeti süresince toplam 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ORİON projesi için, Folkart ekim ayında talep toplayarak ön satış sürecini başlatmayı kararlaştırdı.