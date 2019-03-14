ORC, Bombayı Patlattı! İşte İstanbul İlçeleri Yerel Seçim Anketi
11 dakika önce
Araştırma şirketi ORC, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un tüm ilçelerindeki anket sonuçlarını yayınlandı.
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24 ilçeyi AK Parti alıyor!
Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı. Ankete göre, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 14'ünde CHP, 1 ilçede ise DSP adayı Mustafa Sarıgül önde.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:48
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