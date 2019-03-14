Son Dakika Haberleri: ORC, Bombayı Patlattı! İşte İstanbul İlçeleri Yerel Seçim Anketi

ORC, Bombayı Patlattı! İşte İstanbul İlçeleri Yerel Seçim Anketi

11 dakika önce

Araştırma şirketi ORC, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un tüm ilçelerindeki anket sonuçlarını yayınlandı.

1
24 ilçeyi AK Parti alıyor!
24 ilçeyi AK Parti alıyor!
Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı. Ankete göre, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 14'ünde CHP, 1 ilçede ise DSP adayı Mustafa Sarıgül önde.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

»      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:48 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Deprem Kahininden Türkiye İçin Kritik Uyarı! Zencefilli Çayınızı Kenara Bırakın! Gribin İlacı: Cinsel İlişki Cinsel İlişki Sırasında Beyin Kanaması Geçirdi! Avlu Dizisinin Deniz'i, Demet Evgar'ın Annesini Gören Kız Kardeşi Sanıyor! Haftalardır Kayıptı! 23 Yaşındaki Genç Turistin Cesedi Çıplak Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 11:59:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ORC, Bombayı Patlattı! İşte İstanbul İlçeleri Yerel Seçim Anketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]