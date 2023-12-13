 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar, grubunu 3. bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

13.12.2023 - 00:41,  Güncelleme: 01:05
Abone Ol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi

LERAGER PERDEYİ AÇTI

58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti.

Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi

MANU YENİLDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kaldı. Kopenhag 8 puana yükseldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 71. dakikada Kingsley Coman'ın attığı 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

ASLAN YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

  • 1-Bayern Münih: 16 puan
  • 2-Kopenhag: 8 puan
  • 3-Galatasaray: 5 puan
  • 4-Manchester United: 4 puan
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi\'nde devam edecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (4)
  • FATİH ŞAHİN: Avrupa kupası geliyor Yolun açık olsun cimbomum Yanıtla 3 11
  • Serkan Basar: eveetttttt dün değil evelsi gün burda buluşmak için randevu verdiklerimi görebilirmiyim :) Yanıtla 9 14
  • Alperen Umut: Şampiyonlar liginde kupa alma final oynama şansımız zahten yoktu UEFA’ya gitmemiz iyi oldu bu kadro uefa kupasını alır en kötü final oynar Yanıtla 50 63
  • ali veli: Zaten 1-0 bitmiş, attığınız başlık “Lerager perdeyi açtı”. Biraz zeki adamlar yazsın şu yazıları ya Yanıtla 177 5

Galatasaray, Danimarka, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika


23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Son Dakika
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement