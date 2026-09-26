BAŞKAN ŞAHİN, NEW YORK’TA GAZİANTEP’İN YEREL YÖNETİM TECRÜBESİNİ PAYLAŞTI

Farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle deneyim paylaşan Şahin, yeni hibe, finansman ve uluslararası iş birliği imkanlarını da değerlendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte heyette yer aldığı Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir dizi temas gerçekleştirdi.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York’ta Gaziantep’in uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik görüşmeler yapan Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası alanda yürüttüğü diplomasi çalışmalarının şehirler açısından oluşturduğu imkanlara dikkat çekti.

Şahin, Gaziantep’in menfaatine olan her konuda uluslararası kuruluşlarla daha fazla iş birliği yapmak ve şehir için yeni fırsatların önünü açmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

GAZİANTEP İÇİN YENİ HİBE VE FİNANSMAN İMKANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Gaziantep’in bugüne kadar Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve farklı uluslararası kuruluşlarla geliştirdiği iş birlikleriyle önemli yatırım ve hibe kaynaklarından yararlandığını belirten Şahin, New York temaslarında da yeni finansman programları ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini aktardı.

Başkan Şahin, Gaziantep’in uluslararası alandaki ilişkilerinin yeni projelerle geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, kentin yatırım gücünü ve uluslararası ağını genişletmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

FARKLI ÜLKELERDEN YEREL YÖNETİMLERLE DENEYİM PAYLAŞIMI

Birleşmiş Milletler’in davetiyle farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Şahin, özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanında Gaziantep’in tecrübelerini anlattı.

Yerel yönetimlerin teknolojik dönüşümünde kurumsal kapasite ve insan kaynağının önemine değinen Şahin, şunları söyledi:

“Belediyenin kendi bünyesinde önce kurumsal kapasitenizi bu hale yetiştirecek yüksek teknolojiyi hayata geçirmeniz gerekiyor. Beşeri sermayenizi şehri akıllı hale getirecek şekilde dönüştürmek gerekiyor. Kendi bünyeniz buna uygun olmazsa şehirde dilediğiniz etkileşimi sağlamak mümkün değil. Biz o yüzden akıllı şehir, yeşil şehir hedefiyle yola çıktık. Yüksek teknolojiyle, açık veriyle başladık.”

SEUL İLE AÇIK VERİ DENEYİMİ

Gaziantep’in açık veri alanında Güney Kore ile yürüttüğü çalışmaları da anlatan Şahin, Seul Belediyesi ile yapılan deneyim paylaşımının Gaziantep’in uygulamalarını karşılaştırma ve geliştirme imkanı sağladığını belirtti.

Şahin, “Güney Kore ile açık veri çalıştık. Seul Belediye Başkanı ile yaptığımız deneyim paylaşımıyla kendi şehrimizle kıyaslama fırsatımız oldu” dedi.

GİKOM’LA HİZMETLERDE YÜZDE 40 HIZLANMA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan GİKOM sistemini de uluslararası katılımcılara anlatan Şahin, yapay zeka ve yüksek teknolojinin belediye hizmetlerinde kullanılmasının sonuçlarını paylaştı.

Şahin, “Kurduğumuz GİKOM sistemiyle vatandaş memnuniyetini sağlamak, yapay zekayla yüksek teknolojiyi kullanmak; yaşlı, engelli, çocuk kimseyi geride bırakmadan bunu başarmak çok önemliydi. Bu yaptığımız çalışmada akıllı yüksek teknolojiyi kullanınca yüzde 40 hızlandık, yüzde 30 vatandaş memnuniyeti arttı, yüzde 25 personelden tasarruf yaptık. Bu bizim maliyetlerimizi düşürdü” ifadelerini kullandı.

28 KAVŞAKTA AKILLI ULAŞIM UYGULAMASI

Akıllı ulaşım çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Şahin, Gaziantep’te 28 kavşakta yeşil dalga sistemine geçildiğini ve akıllı kavşak uygulamalarının hayata geçirildiğini söyledi.

Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin trafik olduğuna dikkati çeken Şahin, akıllı ulaşım altyapısıyla trafik sorununu azaltmaya yönelik önemli bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

ŞEHRİN DİJİTAL İKİZİ OLUŞTURULDU

Başkan Şahin, Gaziantep’in dijital ikizinin de yüksek teknoloji kullanılarak oluşturulduğunu belirterek, sistemin şehrin tarihi dokusu, büyüme kapasitesi, imar düzenlemeleri ve çevre gibi birçok alanda daha hızlı çözüm üretilmesine imkan verdiğini anlattı.

Şahin, Seul Belediyesi ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehirde devam eden inşaatların hangi aşamada olduğunun ve ne zaman tamamlanacağının vatandaşlar tarafından takip edilebilmesini sağlayacak “Temiz İnşaat” sisteminin de hayata geçirildiğini kaydetti.

UN-Habitat ile yapılacak deneyim paylaşımının mevcut uygulamaların daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Şahin, “UN-Habitat’tan öğreneceğimiz sistemle bunu daha iyi geliştirmeye hazırız” dedi.

COP31 SÜRECİNDE GAZİANTEP’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

New York temaslarında iklim ve dirençli şehirler de gündemde yer aldı. Başkan Şahin, COP31’e giden süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un uluslararası temaslarına katılarak Gaziantep’in yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dijital dönüşüm, dijital kapsayıcılık, iklim ve dirençli şehirler başlıklarında gerçekleştirilen görüşmelerde Gaziantep’in deneyimleri aktarılırken, yeni hibe ve finansman programları ile uluslararası iş birliği imkanları değerlendirildi.

ŞAHİN: ÇOK YAKINDA SOMUT SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ

Başkan Şahin, New York temaslarına ilişkin değerlendirmesinde çalışmaların Gaziantep’e yansımalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Önemli kazanımlarla dönüyoruz. Çok yakında bu temasların Gaziantep’e yansıyan somut sonuçlarını da göreceğiz. Hedefimiz belli: Gaziantep’in kaynaklarını ve yatırım gücünü büyütmek, şehrimizin uluslararası network’ünü genişletmek ve geleceğin Gaziantep’ini birlikte inşa etmek. Çalışmaya, üretmeye ve Gaziantep Modeli Belediyeciliğin meyvelerini şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz.”