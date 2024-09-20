1.5 Metre Döner Yeme Yarışması - Son Dakika
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1.5 Metre Döner Yeme Yarışması

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Hatay'da düzenlenen yarışmayı kazanan Sergen Cingöz, 5 bin TL ödül kazandı.

20.09.2024 03:44
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5 bin TL ödüllü 1 buçuk metrelik döneri yemeyi başaran 160 kilogramlık adam zor anlar yaşadı

Yarışmayı kazanan Sergen Cingöz: "Kazandığım parayla tatlı yemeye gideceğim"

Yarışmayı kaybeden Yusuf Emre Fidan: "Yarışmayı kaybettiğim için dönerin ücreti olan 600 TL ödeyeceğim"

HATAY - Hatay'da sosyal medya üzerinden başlatılan 1,5 metrelik döner yeme yarışmasını kazanan Sergen Cingöz, 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Döner yediği esnada zor anlar yaşayan 160 kiloluk Cingöz, kazandığı ödülle tatlı yemeye gideceğini söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, depremin yıktığı memleketinde çektiği görüntüler ve yaptığı paylaşımlarla hemşerilerine moral oluyor. Gencer, sosyal medya üzerinden Hatay'ın meşhur dönerinin tanıtımı amacıyla 1 buçuk metrelik döner yeme yarışması başlattı. Gencer'in başlattığı yarışmaya Yusuf Emre Fidan ile 160 kilogramlık Sergen Cingöz katıldı. Yarışmayı, 1 buçuk metre döneri yemeyi başaran Sergen Cingöz kazandı ve 5 bin TL'lik ödülü aldı. Döner yediği esnada zor anlar yaşayan ve midesi bulanan Cingöz, kendisini zorlayarak yemeyi başardığı dönerden kazandığı ödülle 1 buçuk metrelik döneri yiyemeyen Fidan'ın dönerinin ücretini de ödedi. İlginç anlara sahne olan döner yeme yarışmasında ödülü kazanan Cingöz, 5 bin TL parayı aldıktan sonra bu parayla tatlı yemeye gideceğini söyledi.

"1.5 metre döneri yiyene 5 bin TL ödül verilirken yiyemeyen 600 TL dönerin parasını ödeyecek"

1 buçuk metrelik yeme yarışması düzenleyen fenomen Gencer, "1.5 metre döner yiyene 5 bin TL ödül verilecek ama yiyemeyen dönerin parasını ödeyecek. Bu yarışmaya katılmak isteyenler için sayfamda paylaşım yaptım. Sosyal medyadan başvuru yaptılar. Başvurular çok oldu ama ben 2 kişi seçtim. Yusuf ve Sergen arkadaşları seçtim. Yusuf arkadaşımız 1,5 metre döneri yiyemediği için kaybetti. Sergen arkadaşımızda bazı aksiliklerde olsa da 1,5 metre döneri yiyerek kazandı. 1.5 metre döneri yiyene 5 bin TL ödül verilirken yiyemeyen 600 TL dönerin parasını ödeyecek. Biz şöyle yeriz, böyle yeriz gibi çok mesajlar geldi. Bizde Sergen arkadaşımız ilk yarışmasında kaybetmişti ama yine de katılmak istedi ve sonunda kazandı. Yarışmalarımız devam edecek" dedi.

"Kazandığım parayla kaybeden kardeşimin parasını ben ödeyeceğim"

Yarışmadan kazandığı parayla döneri yiyemeyen ve 600 TL döner parasını ödemek zorunda olan diğer yarışmacının parasını ödeyeceğini belirten Cingöz, "Midemin durumu iyi, 1,5 metre döneri yerken çok zorladım. Bir dahaki yarışmada yarışacak kişilere başarılar diliyorum. Katılacaklara deneyimlerimi aktarabilirim. Bu sefer yiyeceğime inanmıştım. İlk yarışmadan önce tatlı yemiştim. Bunun etkisi çok oldu ve şimdi olmadı. Kazandığım parayla kaybeden kardeşimin parasını ben ödeyeceğim. Kalan parayla tatlı yemeye gideceğim. Parayla kesinlikle tatlı yiyeceğim. Para ödülü olan 5 bin TL ödülü aldım" ifadelerini kullandım" şeklinde konuştu.

"Yarışmayı kaybettiğim için dönerin ücreti olan 600 TL ödeyeceğim"

Dönerin 1 metresini yiyerek yarışmayı kaybeden Yusuf Emre Fidan, "Yarışmayı sosyal medyada gördüm. Kendime güveniyordum ama zorlanacağımı tahmin edemiyordum. Yarışmaya bomba gibi başladım ama sonunda patlamış vaziyette çıktım. Baya zorladı. Yaklaşık 1 metresini yedim. Yarışmayı kaybettiğim için dönerin ücreti olan 600 TL ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

1.5 Metre Döner Yeme Yarışması
Kaynak: İHA

Gastronomi, Hatay, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel 1.5 Metre Döner Yeme Yarışması - Son Dakika

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