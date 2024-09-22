4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleştirildi

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2024 Avrupa Spor Şehrinde 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu coşkusu

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de 4'üncüsü bu yıl 'Koramaz Vadisi' temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel ve amatör sporcuların katılımı ile büyük bir heyecan, coşku ve rekabet eşliğinde koşuldu. Maratonda Halk Koşusu startı öncesi konuşan Büyükkılıç, "Sizleri seviyoruz, her şey Kayseri için, her şey Kayseri'nin güzel insanları için" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ye değer katan spor projelerinden biri olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında ilki düzenlenen ve sporseverlerin yoğun ilgisi ile aralıksız şekilde düzenlenerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 4'üncüsü düzenlendi. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun Kormaz Vadisi temasıyla koşulan 4'üncüsüne, bu yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayışa profesyonel ve amatör sporcu katılım sağladı.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden de profesyonel ve amatör sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nu Halk Koşusu başlangıç törenine Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ile farklı ülkelerden yabancı koşucular ve Kayserili sporseverler katıldı.

Halk Koşusu startı öncesi konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "4'üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu nedeniyle bizlere gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyoruz. Ayrıca gerek yurt dışından, gerek yurt içinden maratonumuza katılmak suretiyle özellikle 21K ve 10K'da yapılmış olan çalışmalarda adeta Kayseri'mizin sesini duyuran yarışmacılara da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her şey Kayseri için, her şey Kayseri'nin güzel insanları için"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye ve Kayserililere olan sevgisini dile getirerek, "Biz sizleri seviyoruz, her şey Kayseri için, her şey Kayseri'nin güzel insanları için diyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katılımcılara 'hol geldiniz, safalar getirdiniz' diye seslenerek, "Spor şehri Kayseri aynı zamanda sanayi, ticaretle uğraşırken şuanda da Türkiye çapında spor konusunda Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz ve bakanlarımızın katkısıyla çok ciddi hamleler yapıldı. Maraton onun bir parçası. Katıldığınız için teşekkür diyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve Akar halk koşusuna katıldı

Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Akar ve beraberlerindeki heyet, 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu için ondan geriye doğru sayımın ardından start kornasını çaldı. Star kornası ile birlikte start hakemlerince koşu başlatıldı.

Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.

2024 Avrupa Spor Şehri'ne yakışan uluslararası yarı maraton

Her yıl kadim kentin farklı bir kültür ve turizm değerini tema edinen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bu yıl Koramaz Vadisi teması ve büyük bir katılımla gerçekleşti.

4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Sivas Caddesi boyunca devam eden ve Cırgalan Tramvay Durağı dönüş noktasından tekrar Cumhuriyet Meydanı yönüne uzun bir rotada ter döktü.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen yarı maraton renkli görüntülere de sahne olurken parkur boyunca sporcuları motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu ile mini konserler verildi. Spor A.Ş.'nin minik kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları alkışlayıp, moral ve motivasyon sağladı.

Sporcular arasında yediden yetmişe herkes yer alırken, uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, festival havasında muhteşem bir atmosferde gerçekleşti.