516 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
Evini gören Meral Ayrancı:
"Allah devletimizden razı olsun"
İnşaatı gerçekleştiren Halil Avcı:
"Önce zemini iyileştirdik, sonra binayı yaptık"
ADANA - Adana'da depremzedeler için yapımı tamamlanan afet konutlarını gören depremzedelerin mutlulukları yürekleri ısıttı. İnşaatı yapan firmanın ise önce zemin iyileştirmesi yaptığı, daha sonra depreme dayanıklı konutlar inşa ettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan, inşaatı üstlenen firma tarafından 9 ayda tamamlanan ve anahtarları depremin yıl dönümünden önce hak sahiplerine teslim edilen konutlara yerleşim başladı.
Göz kamaştıran proje
Adana'nın önde gelen inşaat firmalarından olan ve sektöründe 45 yıllık deneyime sahip Halil Avcı İnşaat'ın, Ceyhan ilçesinde 27 blok ve 516 daireden oluşan projesi gerek mimarisi gerekse işçilik kalitesiyle göz kamaştırıyor. Tamamı 3+1 ve 100 metrekare büyüklüğünde olan dairelerin yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi.
Depremzedeler mutlu oldu
Evlerini gelip görmeye başlayan depremzedelerin mutlulukları ise yürekleri ısıttı. Depremzedelerin evlerini gördüğü anlara İhlas Haber Ajansı muhabiri tanıklık etti. Depremde oturduğu apartman ağır hasar alan Meral Ayrancı, eşi, kızı ve 2 torunu ile evini görmeye geldi. Evi çok beğenen Ayrancı, "Çok şükür evimize kavuştuk. Orası yıkılınca burayı verdiler. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bir an önce taşınmayı bekliyoruz" dedi.
"Bir daha deprem korkusu yaşamayacağız"
Evlerin bedelinin yüzde 60'ının devlet tarafından ödendiğini, sadece yüzde 40'ını ise iki yıl sonra kendilerinin ödemeye başlayacağını belirten Ayrancı, "Allah devletimizden razı olsun. Biz orada 2 odadaydık burası 3+1 oldu. Kullanılan malzemeler ve işçiliği de son derece kaliteli. Torunlarıma da oda yapacağım burada. Hepsinden önemlisi artık deprem diye bir korku yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımız sözünde durdu"
Kızı Medine Akdemir'e ev çıkan Sultan Cinkara ise evi çok beğendiğini belirterek, "Ev çok güzel, kaliteli. Çok memnun olduk. 1 sene sonra ev teslim edildi. Çok memnunuz. Ben de başka bir yerde TOKİ'nin yaptığı evde oturuyorum. Bir çatlak dahi yok. Burası da öyledir. TOKİ'ler çok güzel ve kaliteli yapıldı. Buranın ödeme şartı da hiç üzmedi. 2 sene sonra faizsiz ödeme başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İyi ki başımızda. Sözünde durdu" diye konuştu.
"TOKİ, ülkemizde inşaatçılığa çağ atlattı"
İnşaatı yapan firmanın sahibi Halil Avcı ise bölgenin toprak özelliğinden dolayı önce zemin iyileştirmesi yaptıklarını anlattı. Avcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza verdiği sözü yerine getirdik. Yer tesliminden sonra 9 ayda inşaatı tamamladık. TOKİ, ülkemizde inşaatçılığa çağ atlatan bir kurum oldu. Ülkemizin her yerinde sağlam konutlar yapıyor. Sistemin özelliği öncelikle sağlam zeminde ve zemini sağlam olmayan yerde zeminin sağlamlaştırılmasıyla ilerliyor. Tünel kalıp sistemi dediğimiz bölme duvarların dahi olmadığı hepsinin perde duvar olduğu bir sistemle konutları inşa ettik" dedi.
"9.5 büyüklüğünde depreme dayanır"
Halil Avcı, binaların depreme dayanaklı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle DSM kolon dediğimiz halkımızın fore kazıklar çakılarak bildiği bir yapı ile zemin elde edildi. Önce zemin iyileştirilmesi yapıldı ve radye temeller üzerine binalar oturtuldu. İnsanlarımız evlerini teslim aldılar. Yatay mimariye uygun proje yaptık. TOKİ 15 günde bir bizlere paralar ödedi. Bizler de bütünüyle insanlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için gayret gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TOKİ Başkanımız, ilgili herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Ayrıca Halil Avcı, deprem konutlarının 9.5 büyüklüğünde bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Genel › 516 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.
Ankara'dan Kastamonu'ya dönen Metehan Gökçen, devlet desteğiyle koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını artırmak ve istihdam sağlamak amaçlanıyor. Gökçen, 100 koyunla başladığı işini sevgiyle yaparak başarıya ulaştı ve yeni projelerle koyun üretimini geliştirmeyi hedefliyor.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yarısı hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi gerçekleştirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tesisin Düzceli çiftçilere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tesis, çeltik üreticilerine kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin düşmesi ile üretimin artmasını hedefliyor.
Okmeydanı'nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçi, olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 61 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimde 34 siyasi parti yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak ve oy verme saatleri de belirlendi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Davutlar Mahallesi'nde ikinci mitingini yaparak, hizmetlerini ve gelecek planlarını anlattı. Başkan Günel, Davutlar'a doğal gaz müjdesi verdi ve AKP'nin adayına yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin geleceği için önemine dikkat çekti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik etti. Özcan, Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bakan Göktaş, Özcan'ı havalimanında karşılayarak başarılarının devamını diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını inceledi. Mesire alanı içerisinde piknik üniteleri, çocuk oyun alanları, macera parkı, kır lokantası ve basketbol sahası yer alacak. Çalışmaların birinci etabı 15 Mayıs'ta tamamlanarak hizmete sunulacak.
Ankara'da çalıştığı işinden ayrılan genç, Kastamonu'da devlet destekli koyun yetiştiriciliği yaparak gelirini üç katına çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje sayesinde köyden kente göçü önlemek, kırsal gelir kaynaklarını arttırmak ve kırmızı et açığını kapatmak amaçlanıyor. Genç çiftçi, projeden aldığı 100 koyunla başladığı işini geliştirmek için yeni projeler hazırlıyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek ise Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında bilgiler verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?