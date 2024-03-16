Afetzede kadınlar, ilmik ilmik deprem psikolojisinden kurtuluyor - Son Dakika
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Afetzede kadınlar, ilmik ilmik deprem psikolojisinden kurtuluyor

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Hatay'ın Antakya ilçesinde dikiş nakış kursunda eğitim gören 12 afetzede kadın, hem meslek öğreniyor, hem de deprem psikolojisinden kurtuluyor. Hatay Valiliği öncülüğünde açılan kurs, afetzedelerin psikolojik destek almasını sağlıyor ve meslek sahibi olmalarını hedefliyor.

16.03.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Afetzede kadınlar, ilmik ilmik deprem psikolojisinden kurtuluyor

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde dikiş nakış kursunda eğitim gören 12 afetzede kadın, hem meslek öğreniyor, hem de deprem psikolojisinden kurtuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Enkaz kentte insanlar, yaşadıkları acıyı ve deprem psikolojisini bir nebze de olsa unutabilmek için çeşitli sosyal aktivitelere yöneliyorlar. Hatay Valiliği öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi tarafından Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde dikiş ve nakış kursu açıldı. Konteyner içerisinde verilmeye başlayan kursta, 12 afetzede kadın eğitim görüyor. Afetzede kadınlar; 2 aylık kurs eğitiminin ardından sertifika alacakları ve meslek sahibi olacaklar.

"En büyük amacımız onları deprem psikolojisinde çıkarabilmek"

Uzun yıllardır el sanatları eğitmenliği yapan 52 yaşındaki Seval Gücel, "Burada çantalar, dikiş ve punch yapıyoruz. Dikişle pekiştirilecek nakışlar beraber onların yapabileceği 2 aylık kursumuz var. 12 kadın kursiyerimiz var. Depremden sonraki en büyük amaç psikolojik destek gerekiyor. Kurs onlara terapi gibi geliyor. Kurs sonunda sertifika verilecek. Konteyner alanlarının dışında mahallede açılan ilk kurs oluyor. Haftanın 5 günü sabah saat 09: 00 - 13: 00 arasında eğitim görüyorlar. Kursa kayıtlı olmayan kadınlarımız da gelebilirler" dedi.

"Bir haftadır buradayım ve kendime çok şey kattığımı düşünüyorum"

Dikiş - Nakış kursunun kendilerine bir şey kattığını ifade eden afetzede Gülcan Akar, "Burada kendimizi geliştirmek ve bir şeyler katmak için buradayız. Burada küllerimizden doğmaya çalışıyoruz. Bunlarla zaman geçiriyoruz. Hocamız bizim en büyük destekçimiz. Bir haftadır buradayım ve kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Çok güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bunları bilmiyorduk ve hocamız sayesinde öğrendik. Bu kurs bana çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

"Bu kurs bize terapi gibi geliyor"

Afetzede Sevim Dinler; depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen asrın felaketinde yaşadıklarını unutamadığını belirterek, "Felaket ötesi bir şeydi. Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen psikolojimiz yerinde değil. Bu kurs bize terapi gibi geliyor. Kafamız dağılıyor. Bir şeyler yapabileceğimizi görüyoruz. Bir emek var burada. Hocamız çok şey öğretiyor. Yeni arkadaşlar edindik. Kalabalık bir grubuz. Deprem bölgesinde kurs sayesinde, bir şeyler yapmaya ve hayata dönmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Afetzede kadınlar, ilmik ilmik deprem psikolojisinden kurtuluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Afetzede kadınlar, ilmik ilmik deprem psikolojisinden kurtuluyor - Son Dakika

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