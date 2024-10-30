Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Kenan Doğulu Konseri ve Fener Alayı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Kenan Doğulu Konseri ve Fener Alayı

Geniş Video İzle

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen fener alayına binlerce kişi katılırken, ünlü sanatçı Kenan Doğulu konseri ile coşkuyu doruğa çıkardı. Başkan Muhittin Böcek, aydınlık yarınlar vurgusuyla vatandaşlara hitap etti.

30.10.2024 01:32  Güncelleme: 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kenan Doğulu rüzgarı esti, fener alayına binlerce kişi katıldı

Kenan Doğulu rüzgarı esti, fener alayına binlerce kişi katıldı

Başkan Böcek: "Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz"

ANTALYA - Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. 400 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüşün ardından kalabalık, Kenan Doğulu konseri ile Cumhuriyet'in 101. yaşını kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yılı kapsamından düzenlenen fener alayında, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleyen yürüyüş, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta başladı. Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan Antalyalılar sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan fener alayında vatandaşlara eşlik etti. Cumhuriyet caddesinde son bulan yürüyüşün ardından, meydana kurulan sahnede DJ performansıyla eğlenen vatandaşlar ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun konseriyle coştu. Meydandaki kalabalığı dev platformdan selamlayan Başkan Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atamızın dediği gibi; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz'. Elbet olacak karşı çıkanlar, baskı kuranlar, vazgeçenler, hainler, sözünden dönenler, Cumhuriyetimizi, Atamızı unutturmaya çalışanlar. Ama biz asla pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Teröre, gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Atamızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği bir ülke için hiç durmadan azimle gururla yürüyeceğiz. Çocuk tacizlerinin, bebek cinayetlerinin yaşanmadığı, kadınlarımızın katledilmediği, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından sahne alan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, sahneye Cumhuriyet'in 100. yılı için marşı söyleyerek çıktı. Zaman zaman İzmir Opera orkestrası ve dansçıların eşlik ettiği Doğulu'ya Antalyalılar hep bir ağızdan eşlik etti. Havai fişeklerin de atıldığı konser sırasında alanda bulunan gençler, Doğulu'yu yakından görebilmek için yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kenan Doğulu'ya Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.

Antalya\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Kenan Doğulu Konseri ve Fener Alayı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Kenan Doğulu, Etkinlikler, Politika, Antalya, Magazin, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Kenan Doğulu Konseri ve Fener Alayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:24:42. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Kenan Doğulu Konseri ve Fener Alayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.