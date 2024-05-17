Bakan Göktaş: "Aileyi her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "Aileyi her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aileyi şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklara karşı korumayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ailenin refah düzeyini yükseltmeyi ve sosyal hizmet ve politikaların etkinliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

17.05.2024 20:04
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Bakan Göktaş: "Aileyi her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz"

"Tüm bireylerin mutluluğu ve refahı açısından sağlıklı bir aile yapısının koruyucu rolünü bir kez daha vurguladık"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileyi, tüm aile bireyleriyle her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Belirlediğimiz eylemlerle ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Asırlar boyu Türklere yurt olmuş Anadolu'da sizleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bugün Türk Devletler Teşkilatı olarak bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı ve gururu içindeyiz. Teşkilatımızın çatısı altında ilk Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Türk Devletler Teşkilatı'nın hikayesi, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Mezopotamya'ya kök salmış bir destanın hikayesidir. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatını, aynı tarihi ve kültürü paylaştığımız, aynı kökten beslendiğimiz önemli bir aktör olarak görüyoruz. 15 yıl önce Nahçıvan Anlaşmasıyla temelleri atılan bu teşkilat, bugün uluslararası arenada dikkatle takip edilen, güçlü ve saygın bir platform haline geldi. ve bugün bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sunuyor. Eğitimden enerjiye, ulaştırmadan ticarete, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda kurulan iş birlikleri ile kilit bir rol üstleniyor. Teşkilatımızın çatısı altında bir araya gelen ülkelerin liderleri tarafından takip edilen tüm bu çalışmalar, Türk dünyasının ortak menfaatlerine hizmet ediyor. Bu anlayış birbirine kardeş olan ülkelerin iyi günde, kötü günde bir olma arzusunu güçlendiriyor. Bu anlamda 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde siz kıymetli kardeşlerimizden gördüğümüz destek, milletimizin hafızasına silinmeyecek izler bıraktı" ifadelerini kullandı.

"Güçlü toplumların, güçlü ailelerden inşa edileceğine inanıyoruz"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını, sadece 'Türkiye Yüzyılı' olarak değil, aynı zamanda 'Türk Dünyası Yüzyılı' yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin şefkat eliyiz, kimin ihtiyacı varsa oradayız, ihtiyaç duyan herkesin haklarını savunmakla mesulüz. Ülke olarak sosyal politika anlayışımız da ihtiyacı olanlara anında ve yerinde hizmet sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Aileye sahip çıkmak, insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır'. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışma alanlarına sosyal politikanın eklenmesi önerisinde bulunduk. Bugünkü toplantımız, bu girişimlerimizin güzel bir sonucudur. Böylece Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısını mutluluk, sevinç, birliktelik anlamına gelen aile müessesini, Türk aile yapısını güçlendirmek amacıyla düzenledik. 'Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz' temasıyla düzenlediğimiz toplantımızı özellikle 'Uluslararası Aile Günü' olarak kabul edilen 15 Mayıs haftasında gerçekleştirdik. Toplantı sonucunda imzalamış olduğumuz bildiri ile Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak çalışmalar yürütmek için somut bir adım atmış bulunuyoruz. Bildiride tüm bireylerin mutluluğu ve refahı açısından sağlıklı bir aile yapısının koruyucu rolünü bir kez daha vurguladık. Çalışmalarımızın odağını aile kurumunun güçlendirilmesi, aileyi geliştirme odaklı proje ve programların uygulanması oluşturuyor. Ayrıca, aileyi tehdit eden dijital, ekonomik, kültürel ve sosyal risklere karşı ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi yer alıyor. Her yıl gerçekleşeceğimiz bu toplantıların ikincisine Azerbaycan'ın ev sahipliği yapması konusunda mutabık kaldık. Ailenin çevresinde şekillenecek bu çekirdek yapılanmanın gün geçtikçe güçleneceğini ve sosyal hizmet ve politika alanındaki iş birliğimize tüm yönleriyle sirayet edeceğini düşünüyoruz. Biz, güçlü toplumların, güçlü ailelerden inşa edileceğine inanıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz toplantının ilkinin aile kurumunun ve değerlerinin korunması olmasını ayrıca önemsiyoruz. Bizler ailenin birey, toplum ve tüm dünya için önemini biliyoruz. Evet, bir ülkenin ekonomik göstergeleri arasında aile müessesesi yer almaz. Fakat müreffeh toplumlar durumlarını aile bireylerinin birbirine muhabbetine borçludur. Çünkü karakter ailede gelişir, kimlik ailede inşa edilir" diye konuştu.

"Aileyi, tüm aile bireyleriyle her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Aileyi, her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "İki gün önce açıkladığımız, Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu amacımız doğrultusunda hedefler belirlediğimiz stratejik bir belgedir. Ülkemizde bir ilk olan bu eylem planıyla, ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarımıza yepyeni bir boyut kazandırdık. Bu kapsamda nesiller arası iletişim ve dayanışmanın artırılması, dinamik genç nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Aileyi, tüm aile bireyleriyle her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Belirlediğimiz eylemlerle ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Ailenin güçlenmesi demek, kadının ve çocuğun güçlü bireyler olarak toplumda var olması demektir. Bu anlamda Eylem Planımız, aile ve ailenin tüm bireyleri düşünülerek büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' anlayışıyla çalışmalarımızı büyük bir motivasyonla yürütmeye devam edeceğiz. Aileyi konuştuğumuz bugün ne yazık ki, aynı zamanda Filistin'de ailelerin parçalandığı bir zamana şahitlik ediyoruz. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda çocuk, kadın on binlerce Gazzeli şehit edildi, yüzlerce aile yok oldu. İsrail'in 6 aydır şiddetini artırarak sürdürdüğü işgaller karşısında, Gazzeli kardeşlerimizi güçlü kılan Filistin davasına olan inançlarıdır. Biz de Türkiye olarak, bu haklı davanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yaşam hakkını yok sayan, aileleri yok eden, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivilleri mağdur eden bu anlayışa, bütün dünyayı, Türkiye gibi sağlam bir tavır almaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Refah, Uluslararası İlişkiler, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Göktaş: 'Aileyi her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz' - Son Dakika

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