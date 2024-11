Bakan Murat Kurum\'un Depremzede Kadınla Duygusal Diyaloğu

Genel

Bakan Murat Kurum ile depremzede kadının diyaloğu duygulandırdı

ADIYAMAN - Konteynerde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Adıyamanlı Suzan Sarısakal, kurada çıkan konutunu ilk kez görmeye gittiğinde karşılaştığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Asrın felaketi sonrasında Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman'ın İndere bölgesinde 5 milyon 200 bin metrekarelik alanda 855 blokta 16 bin 467 konutun inşası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman ziyaretinde İndere Toplu Konut alanında incelemede bulundu.

Bakan Murat Kurum şantiye alanını gezerken, yanına Adıyamanlı depremzede Suzan Sarısakal ve eşi Yıldırım Sarısakal geldi.

Bakan Kurum ile konuşan Suzan Sarısakal, kurada çıkan konutunu ilk defa gördüğünü ve duygulandığını dile getirerek, devletin depremzedeyi evlerine yerleştirmek için çok büyük bir emek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Eşi Yıldırım Sarıkasal ve 3 çocuğuyla birlikte konteyner kentte kalan ev hanımı Suzan Sarısakal ile Bakan Murat Kurum'un diyaloğu duygulandırdı.

Devletin hiçbir zaman depremzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayan Suzan Sarısakal, "Kurada bizlere çıkan dairemize bakıp konteynerimizin yolunu tutacağımız sırada konutların üst tarafındaki insan kalabalığını fark ettim. Bakan Murat Kurum'un geldiğini duyunca ona teşekkür etmemek olmazdı. Teşekkür etmeden geçersem gerçekten vicdan azabı çekerdim. O emeği görünce kayıtsız kalamadım yani teşekkür etmek istedim. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yalnız bırakmadılar depremzedeleri. Hemen bir çadır kent kuruldu, sonra konteyner kent kuruldu hemen sonrasında ise TOKİ'ler yapıldı ve teslim ediliyor. Yani büyük bir emek var. Burası daha önceden hep kayalıktı normal bir dağ değildi. Bu dağı büyük bir emekle düzleştirip evler yaptılar" dedi.

Yıldırım Sarısakal ise konuşmasında, "Kaliteli yapılıyor, güzel yapılıyor. Bizler dairemizi yerinde görüp incelemek istedik ve sonrasında da Bakan Murat Kurum ile denk geldik.

Binalar, hakikaten bahsedilenden çok çok daha kaliteli yapılmış. Ben güvenle, gönül rahatlığıyla burada oturabilirim. O depremi yaşadıktan sonra böyle kale gibi evlerin yapıldığını gördükten sonra ben gönül rahatlığıyla oturabilirim artık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Bakanımız Murat Kurum'dan, Adıyaman Milletvekilimiz Mustafa Alkayış'tan Allah razı olsun, her zaman her an, Adıyaman'ın yanında durdular, depremzedelerin yanında durdular" diye konuştu.