Bakan Özhaseki: "Büyük projemiz İstanbul depremine hazırlanmak"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısına katıldı
İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Özhaseki, "Türkiye bir deprem ülkesi. Yerin altında hala şu anda kırılmayı bekleyen beş yüze yakın fay hattı var. Olası İstanbul depremi için beklenen tehlike karşısında da hep birlikte çabalıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Özhaseki'ye, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.
"Büyük projemiz İstanbul depremine hazırlanmak"
Olası İstanbul depremi için beklenen tehlike karşısında da hep birlikte çabaladıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Herhalde İstanbul'un kalbindeyiz. İstanbul'daki tarihi tescilli eserlerimizin yarısı Fatih'te olsa gerek. Fatih Sultan Mehmet Han'ında en önemli mirasının bulunduğu yerde bu güzel hizmetleri yapmakta her kula nasip olmaz. Allah Başkanımızdan razı olsun. Başka bir büyük projemiz, başta İstanbul olmak üzere depreme hazırlanmak. Orta vadeli bütçe çok büyük bir bedel koydurdu. Dört yüz seksen beş milyar lira civarındadır dedi. Yerinde evini yapmak isteyen, yenilemek isteyen, imar planına uygun şekilde sağlamlaştırmak isteyen herkese destek. Bir taraftan rezerv alanlar belirledik. Seçimden sonra inşallah getireceğiz. Binlerce ev yapacağız. En eski alandaki evleri oraya taşımaya gayret edeceğiz ki Allah korusun İstanbul'umuzda bir deprem olursa bunun altından kimse de kalkamaz. Öyle bir tehlikeden korkuyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek bilgilerin her güzelin bir kusuru olurmuş. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama bu ülkenin de kusuru bu. Yerin altında hala şu anda kırılmak olacak veya kırılmayı bekleyen beş yüze yakın fay hattı var. Nerede, hangi tarihte, hangi şiddette, nasıl kırılır? Bunu bilim adamları hala çözemediler. Ancak tahminlerini söylüyorlar. Şuraya kadar geldi. Burada süre doldu. Bu kırılmak üzere. Şurada da kırılabilir Burada da kırılabilir gibi ifadeleri oluyor. Biz de bunları bilerek, onların söylediklerinden, bilimin gerçekliğinden istifade ederek yolumuza devam ediyoruz ve İstanbul'umuz için bekleyen tehlike karşısında da hep birlikte çabalıyoruz" şeklinde konuştu.
"Sıfır atık projemiz var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başını çektiği ve yıllardır mücadelesini verdiği sıfır atık projelerinin olduğundan bahseden Bakan Özhaseki, "Son dönemlerde dünyayı meşgul eden en önemli meselelerden birisi de iklim değişikliği. Bilim adamları diyorlar ki dünya ısısı bir nokta bir derece arttı. Çok tükettiğimiz gibi aynı zamanda çok da kirletmeye başladık. Dengeleri bozmaya başladık. Cenabıhak bu dünyada ne bir şey eksik ne fazla yarattı. Bir denge üzerine yaratmış. Bir dengeyi bozdukça ve yaşadığımız bu ortamı kirlettikçe felaketler karşımıza tek tek gelmeye başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda düşünün şimdi denizlerde müsilaj boşuna mı oluyor? Heyelanlar, kuraklık, orman yangınları, felaketler üst üste geliyor. Onun içindir ki bizim müthiş bir mücadele içerisinde bizim bu isim değişikliğine karşı, küresel ısınmaya karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım'ın başını çektiği ve yıllardır mücadelesini verdiği sıfır atık gibi de bir projemiz var. Bakın sıfır atık sadece Türkiye'nin bir bulduğu marka değil. Tüm dünyanın takip ettiği ve bizim ülkemizin kazandırdığı bir marka oldu" dedi.
"Katılımcı, adil, vizyoner, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışı sergiledik"
Katılımcı, adil, vizyoner, sürdürülebilir ve çevreci bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Tarihi surların çevresindeki karmaşayı, kötü yapılaşmayı, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, bunun yerine bölgeyi; sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer üreten bir mekan haline dönüştürmek Fatih'e dair, en büyük hayallerimden biriydi. Hem yaşadığımız kente, kentin değerlerine, hem de bu kentin değerli sakinlerine haklarını teslim ettik. Katılımcı, adil, vizyoner, sürdürülebilir, çevreci bir belediyecilik anlayışını başarıyla sergiledik. Yedikule Bahçe, Ayvansaray Bahçe. Hepsini aynı hassasiyetle inşa ettik. Katılımcı diyorum, çünkü bölgenin bütün aktörlerini sürece dahil ederek yaptık bu işi. Hemşerilerimizin taleplerini dikkate aldık. Kimsenin kalbini kırmadan, hakkına girmeden sükunet ve barış içinde, demokratik bir kültürle gerçekleştirdik. Adil diyorum, çünkü kamu kaynaklarının adil ve hakkaniyetli dağıtımını sağlamak bizim en temel görevlerimiz arasında. Hiçbir vatandaşımıza bir ayrımcılık uygulamadık" ifadelerini kullandı.
"Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık"
Sur içinde yüzde 41 oranında yeşil alan artışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, "Kültür mirasımızın, kent değerlerimizin ortak istifadesi noktasında da hassas davranarak kamulaştırmalarımız sayesinde, bütün hemşerilerimizi Fatih'in tarihi güzelliklerinin paylaşılmasına ortak ettik. Vizyoner diyorum, çünkü Millet Bahçemiz, geçmişten kaynaklı sorunlara bulduğumuz çözümleri sergilediğimiz bir proje değil sadece, aynı zamanda, şehrin gelecekteki ihtiyaçları da hesaba katarak özenle, dikkatle tasarladığımız bir projedir. Hep söylediğim gibi, biz, hep ileriye bakıyoruz, Fatih'i geleceğe hazırlamak, ileriye taşımak için stratejiler üretiyoruz. Çevreci diyorum, çünkü bu projemizle birlikte, Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık. Yedikule ve Ayvansaray Bahçelerimizin de dahil edilmesiyle Sur içinde yüzde 41 oranında Yeşil Alan artışı gerçekleştirdik. Yani 2019 yılında yeşil alan miktarı 875 bin 606 metrekare iken şu an itibarıyla 1 milyon 237 bin 503 metrekaredir. Bu sayılar, projemizin sürdürülebilirlik kapasitesini ve değerini de ortaya koymaktadır" diye konuştu.
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