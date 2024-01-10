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Balıkesir Büyükşehir, karla mücadeleye 7/24 hazır - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir, karla mücadeleye 7/24 hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı tüm ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket ederek etkin bir çalışma sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Depolarında 4 bin ton tuz bulunan Büyükşehir, araçlarına tuz yükleme işlemlerini tamamlayarak ihtiyaç duyulan alanlarda hazır olunmasını sağladı. Ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapmak için hazır olan Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında da destek sağlıyor. Ayrıca, toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemler alındı ve sokak hayvanlarının bakımları da devam edecek.

10.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:07
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Balıkesir Büyükşehir, karla mücadeleye 7/24 hazır

BALIKESİR - Balıkesir'de beklenen kar yağışında tüm ekiplerin koordineli olarak hareket etmesi, olabilecek en hızlı şekilde olaylara müdahale edilerek etkin bir çalışma sağlanması için Büyükşehir Belediyesi son değerlendirmelerini yaparak teyakkuzda bekliyor. Depolarında 4 bin ton tuz bulunan Büyükşehir, şimdiden ihtiyaç duyulan alanlarda hazır olunması için araçlarına tuz yükleme işlemlerini tamamladı.

Balıkesir için aralıklı kar yağışı uyarısında bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla gerekli önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi; kalifiye personeli ve güçlü araç filosuyla 7/24 teyakkuzda bekliyor. Kendi sorumluluğunda olan ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapmak için hazır olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 20 ilçede, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde destek sağlıyor. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

Tüm tedbirler alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şefi olarak görev yapan İsmail Hakkı Özdek "Kış tedbirleri kapsamında 4 bin ton tuzumuz halihazırda bulunuyor. 23 adet tuzlama ve küreme kamyonumuz, 45 adet iş makinemiz, 6 ilçe şantiyemiz 1 merkez şantiyemiz olmak üzere tüm personelimiz 24 saat teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları, sağlık kuruluşları ve BAKOM üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ediyoruz. 24 saat olacak şekilde nöbetlerimiz devam etmektedir." bilgilendirmesinde bulundu.

Tüm canlılar değerli

Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanıp, yardım talebinde bulunabilirler. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir, karla mücadeleye 7/24 hazır
Kaynak: İHA
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