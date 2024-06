Genel

Beyoğlu Belediyesi'nden Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında 'hafıza' sergisi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 2 Temmuz 1993'te 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamının 31. yıl dönümü nedeniyle Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tarafından gerçekleştirilen sergiye katıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile hazırlanan 'Hafıza' sergisinde katliamda hayatını kaybeden sanatçı ve aydınların illüstrasyon çizimleri sergilenirken bunların yanı sıra Madımak katliamının 31. yıl dönümü anısına hazırlanan Madımak Kütüphanesi, sanal müze, film, belgesel ve web belgesel gibi projelerin tanıtımı yapıldı. Sergide o günü yaşayan kişiler ve yakınları konuşmalar gerçekleştirdi. Sergi öncesi katılımcılar tarafından cadde üzerinde yere karanfiller bırakılarak vefat edenler anıldı.

Sergiye katılan ve çizilen illüstrasyonları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney daha sonra kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada şunları söyledi, "31 yıl önce Örnektepe'deydim. Bir anda annem heyecanla aşağıya indi. Abimi, ablamı, beni aldı. Demir kapıyı arkadan sürgüledi ve yukarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamıştım. Televizyonları açınca ülkenin orta yerinde 33 canın bir otelde sıkıştırılıp saatlerce yardım beklediğini gördüm ve en sonunda Türkiye demokrasi tarihinin en kara, en çok lanetlenmesi gereken günlerinden birisinin bu ülkeye yaşatıldığına şahit olduk. O gün bugündür, Sivas içimizde bir yara. 31 yıldır her 2 Temmuz gözümüzde yaş demek. Her 2 Temmuz anaların çığlığı demek. Her 2 Temmuz, yanan çocuklarımız Menekşe, Koray demek. Her 2 Temmuz bizim için bir yürek sızısı." dedi.

Beyoğlu'nun da ilk kez Madımak katliamı anması yapıldığına dikkat çeken Güney, "31 yıl sonra Beyoğlu'nda 2 Temmuz anmasının yapılmasının da bana nasip olması benim için ayrı bir gurur verici vesile. Benim ilk 2 Temmuz'umdu. Beyoğlu'nun da ilk 2 Temmuz anması. 2 Temmuzu Beyoğlu görmezden gelemezdi, sessiz geçemezdi. Beyoğlu muhakkak 2 Temmuzu anmalıydı. Ateş utandı, ölüm utandı, toprak utandı ancak katledenler ve katilleri koruyanlar maalesef utanmadı. Onlar aydındı, ülkenin aydınlık yüzleriydi. Sanatçıydı, şairdi, yazardı, türkücüydü. Bu katliamı yüz bin kere lanetliyoruz. İçimizi acıtan en büyük konulardan birisi de bu katliam kadar katillerin korunup kollanması ve dava zaman aşımıyla düştü denmesiydi. Vicdanlardan düşer mi bu dava? Düşmeyecek. Biz nefes aldığımız müddetçe Madımak'ın katilleri bizlerin vicdanlarında, ülkenin vicdanlı insanlarının yüreğinde mahküm olmuş bir davadır." şeklinde konuştu.

Yaşanan acıyla yüzleşilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Güney, "Bu sergi de bir yüzleşme. Bu acıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu acıyı aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumsal barışımızı sağlayalım. Bir daha bu topraklarda bu acıları yaşamayalım diye bu yüzleşme sergisine tüm canlarımızı huzurlarınızda davet etmiş olalım. Bu anmaları her yıl arttırarak devam edeceğiz ama kardeşlikten, barıştan, dayanışmadan, halkla birlikte el ele vermekten de bir an bile geri durmayacağız." İfadelerini kullandı. Belediye Başkanı İnan Güney'in konuşması sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Sergideki illüstrasyon çizimleri gerçekleştiren sanatçı Sena Şat yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi, "Sergi aslında 2 senelik bir emeğin ürünü. 2 sene önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bir projeye girişti. Hafıza merkezi adı altında ve çok kapsamlı bir projeydi. Projenin farklı ayakları vardı. Ben ilk başta sanal müze kısmı için dahil olmuştum. Çizimler yapmak için. Şu anda burada gördüğünüz boy çizimler, portreler ve daha sonrasında da web belgesel bölümü için bölüm çizimleri yapmak üzere görevlerim vardı. Benim için hiçbir zaman sadece bir görevden bir işten ibaret olmadı. Çok severek katıldığım, çok isteyerek çizdiğim ve her bir çizimde, her bir canımızda gerçekten çok özendiğim bir proje oldu. Çünkü taşıdığımız yük çok ağır.

Burada gördüğünüz her bir kişi aslında Türkiye'nin en büyük aydınlarından biri olabilecekken bir otel odasında yanarak can vermiş insanlar. Her birinin hayatı gerçekten sadece bir yaşamdan ibaret değil. Onlar çok daha fazlası. 33 canın anısına böyle bir proje yapmış olmak bana gurur ve onur veriyor. Umarım herkes çizimleri beğenmiştir. Burada sadece ufak bir kısmı var. Sitede daha çok çizim var. Sitenin içine de girip gezmenizi öneririm. Her biri gerçekten ayrı bir emeğin ürünü. 100'den fazla ekip arkadaşımla birlikte çalıştık. Gerçekten çok kalabalık bir proje. Dediğim gibi 2 yılı aşkın süren bir proje oldu. Buna değdiğini de düşünüyorum. 2 Temmuz yaklaşırken Beyoğlu'nda İstanbul'un göbeğinde böyle bir serginin olması gerçekten çok anlamlı diye düşünüyorum." dedi.

Sergi sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, diğer katılımcılarla birlikte katliamın 31. yıl dönümü için hazırlanan belgeseli izledi.