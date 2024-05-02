CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taksim açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taksim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle Saraçhane Meydanı'na geldi. Burada basın açıklaması yapan Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması gerektiğini söyledi.

02.05.2024 00:27  Güncelleme: 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taksim açıklaması

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü nedeniyle Saraçhane Meydanı'na geldi. Burada basın açıklaması yapan Özel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Saraçhane meydanına geldi. Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Özel, "Saraçhane Meydanı'ndayız. Saraçhane Meydanı Türkiye demokrasisinin özellikle son 5 yılın sembolleşmiş bir meydandır. Saraçhane'deki topluluklar sonuç alan topluluklardır. Onların dediği oldu. Şimdi çağrıcı örgütler, Saraçhane'yi çağrıda bulundular. Biz de İstanbul il başkanlığı aracılığıyla örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır çünkü 1 Mayıs'ın sembol meydanı Taksim Meydanı'dır. Geçen sene bir tartışma vardı. Valilik, İçişleri Bakanlığı, hükümet diyordu ki 'Taksim gösteri meydanı değildir' çıkamazsınız. Emekçiler de 'çıkarız' diyordu. Demokrasilerde iki taraf farklı düşünüyorsa, menfaat çelişkisi varsa hakeme başvurulur. Kime mahkemeye. Anayasa Mahkemesi diyor ki hepiniz adına karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulabilmelidir. Eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Polisimize sesleniyorum; buradaki emekçi sizi düşman görmüyor, kardeşinizdir. Onlara müdahale edip onların yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyiniz. Bu meydandaki emniyet güçleri de emekçiler de siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır ve kardeştir. Bu ülkenin Türkleri de Kürtleri de Lazları da Çerkezleri de Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, Güneylisi, Alevisi de Sünnisi de kardeştir. Bu kardeşliği egemen kılacağız, birbirimizi, Türkiye'yi seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, 1 Mayıs, Taksim, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taksim açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Taksim açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement