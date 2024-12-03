Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne "Erişilebilirlik" ödülü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne "Erişilebilirlik" ödülü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne "Erişilebilirlik" ödülü Engellilere yönelik örnek çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü.

03.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne "Erişilebilirlik" ödülü

İSTANBUL - Engellilere yönelik örnek çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü. Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'a verilen özel önemden ötürü onur duyduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı azimle daha da ileri götürerek engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. Özdemir, ödülü Bağcılar halkına armağan ettiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından "Engelsiz Türkiye" programı düzenlendi. Avrupa'da bir benzeri olmayan ve birçok ülke tarafından da örnek alınan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın kursiyerleri de bu özel davette yerini aldı.

"Engellilerle kol kola omuz omuzayız"

İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Engellilerin hak ve hizmetlerine doğrudan ulaşması anlamında erişilebilirlik ilkesini rehber edindiklerini belirten Erdoğan, "2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan ederek bu alandaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. Erişilebilirlik yalnızca fiziki yapılarla sınırlı değil, teknolojinin tüm unsurlarına kapsıyor. Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır. Engelli kardeşlerimizle el ele, gönül gönüle verdik. Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yerel hizmet ve ürünlerde erişilebilirlik ödülü Bağcılar'ın

"Erişilebilirlik" bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına büyük katkılar sağladıklarının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ise şunları söyledi: "Sadece eğitim ve iş hayatına katılımda değil sporda, sanatta, kültürde, siyasette de kısacası hayatın her alanında engellilerimizin aktif yer alması adına destekler verdik."

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu. Engellilere yönelik öncü, özgün ve örnek çalışmalara imza atan Bağcılar Belediyesi, "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü. Ayrıca" Toplumsal Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" ödülü Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı'na, "Dijital Erişilebilirlik" ödülü Halkbank'a, "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü IGA İstanbul' ve "Sosyal Sorumluluk" ödülü de ORKA Oteller Grubu'na verildi.

Ödülü Bağcılar halkımıza armağan ediyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödülü almanın mutluluğunu yaşayan Özdemir, şöyle konuştu: "Öncelikle çok mutluyuz. Engelliler Sarayımız, kursiyerlerimiz, eğiticilerimiz öncülüğünde özel bir ödüle sayın Cumhurbaşkanımızın takdimiyle sahip olduk. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu vizyon doğrultusunda Bağcılar Belediyesi olarak kuruluşundan bu yana Başak Rehabilitasyon Merkezi'yle başlayan süreç Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'mızla zirve konuma ulaştı. Bugün de AK Parti erişilebilirlik ödülünü yerel yönetimler düzeyinde kazanmaya hak sahibi olduk. Çok mutluyuz. Ödülü emeği geçen tüm arkadaşların adına aldığımızı ifade ediyorum. Ödülü de Bağcılar halkımıza armağan ediyoruz. Böylesine bir programda yer almaktan ve Bağcılar'a verilen özel önemden ötürü onur duyduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı azimle daha da ileri götürerek engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz."

Filistin için işaret diliyle şarkı söylediler

Ödül töreninden sonra sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı İşaret Dili Korosu, "Filistin için ses ver" şarkısını işaret diliyle söyledi. Miniklere eşlik eden Erdoğan, çocukları tebrik etti.

Engelli kursiyerler, hünerleriyle büyüledi

Etkinlik kapsamında Bağcılarlı engelli kursiyerler, fuaye alanlarında hünerlerini ve el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Birinci fuaye alanında 40 engelli öğrencinin hayata geçirdiği "Asvab-ı Osmanlı" sergisi ziyarete açıldı. Tarihin derinliklerinden alınan ilhamla bugünün estetiğini bir araya getiren sergide öğrencilerin Osmanlı saray kıyafetlerinin göz alıcı ihtişamından esinlenerek ortaya koyduğu 23 eşsiz tasarım çok beğenildi.

23 resimden oluşan görsel bir şölen

İkinci fuaye alanında ise Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi adlı sergide; Azerbaycan'ın kadim desenlerinden Kore'nin zarif motiflerine Filistin'in anlamlı sembollerinden Türk devletlerinin geleneksel motiflerine kadar farklı kültürlerin ortak noktalarını gözler önüne seren 23 resimden oluşan görsel bir şölen yer aldı. Yine Engelliler Sarayı'nın halk oyunları ekibi de farklı yörelere özgü folklor gösterisiyle büyük alkış aldı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden oluşan "Engelleri Aşalım" müzik grubu da davetlilere mini bir konser verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Bağcılar Belediyesi\'ne "Erişilebilirlik" ödülü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü - Son Dakika

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