Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek" "Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO...

24.10.2024 19:20
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:

"Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek"

"Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız"

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek. Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. 5 kişinin şehit olduğu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standını ziyaret edip çalışanlara başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan eşlik etti.

"Ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız"

Ardından basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dün menfur, hain bir terör saldırısı yaşandı. Bir kez daha bu terör eylemini yapanları ve bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyoruz. 5 şehidimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları başta olmak üzere mesai arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün öğle saatlerinde taksi esnafı şehit kardeşimizin cenaze merasimine katıldık. Oradan TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine geçtik. Meclis başkanımız, bakanlarımız ve çok sayıda milletvekilimiz ile birlikte geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Az önce değerli başkanımızın dediği gibi; TUSAŞ'ta çalışanları, savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük. Yine az önce belirtildiği üzere dünkü saldırıda yaralandığı halde tedavisini hızla tamamlayıp işinin başına dönen arkadaşlarımızın bizde gördük. Hepsine bende şükranlarımı sunuyorum. Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayini hedef alan bu hain saldırı murat ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fedakar, kahraman savunma sanayi çalışanlarımız, gurur duyduğumuz savunma sanayi firmalarımızla, ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız. Bugün Türkiye dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biridir. Bunu engellemeye dönük hiçbir çabanın da sonuç vermeyeceğini, başarılı olmayacağını buradan ifade etmek isterim. İstanbul'da da hem bu fuarımızı görmek hem de TUSAŞ'ın buradaki personeline geçiş olsun dileklerimizi iletmek için aranızdayız. Buradaki çalışmalarında hiç kesintiye uğramadan devam etmesinden yine gurur duyduk. Bu menfur saldırıya rağmen fuar gayet canlı bir şekilde devam ediyor. Milyarlarca dolarlık sanayi savunma sözleşmeleri yapılmış durumda. Bu da terör eyleminin başarılı olmak bir yana bizi bu konuda daha da kamçıladığını gösteren güzel bir örnek. Ben savunma sanayimizin her bir ferdine, katkısı olan tüm çalışanlara, tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bundan sonra da terörle mücadelede kararlılığımız en güçlü şekilde devam edecek"

Hükümet olarak savunma sanayinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, siyasi iradesiyle milli teknoloji hamlemizi her geçen gün daha ilerilere taşıyacağız. Bundan kim rahatsızlık duyarsa duysun, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Dünkü terör saldırısından sonra gerek kolluk güçlerimiz, gerek sağlık personelimiz, adli makamlar bütün kurumlarımız hızla üzerine düşen görevleri yerine getirdiler. 2 terörist hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Birçoğu da tedavilerini tamamlamış durumda. Bir tane kritik yaralımız var ona ve tüm yaralılarımıza da şifa diliyoruz. Dün bu menfur terör saldırısının ardından gerek MİT Başkanlığımız gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü hedeflerine dönük yoğun bir harekat başlattılar. Birçok hedef tahrip edildi. Bundan sonra da terörle mücadelede kararlılığımızın en güçlü şekilde devam edeceğini ifade etmek isterim. Bu süreçte fedakarca görev yapan, terörle mücadele eden, halkımızın güvenliği için, ülkemizin geleceği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize de buradan selam ediyoruz. Türkiye güvenli ve huzurlu bir şekilde milli birliğini, kardeşliğini pekiştirerek milli teknolojilerde yetkinliklerini artırarak güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek. Buna engel olmaya çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, TUSAŞ camiasına, çalışanlarına, tüm savunma sanayi çalışanlarına baş sağlığı diliyorum. Onların yanında olduğumuzu, en güçlü şekilde yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TUSAŞ standını ziyaret etti - Son Dakika

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