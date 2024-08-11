Depremle birlikte 800 nüfuslu mahallenin nüfusu 10 kat arttı - Son Dakika
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Genel

Depremle birlikte 800 nüfuslu mahallenin nüfusu 10 kat arttı

Hatay'da yaşanan deprem sonrası Şenköy Mahallesi'nin nüfusu 800'den 8 bine yükseldi. Mahalledeki inşaat sayısı da hızla artıyor.

11.08.2024 10:43
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800 nüfusluk mahallenin nüfusu depremle birlikte neredeyse 10 kat arttı

-800 nüfusluk mahalleydi, deprem sonrası yaşanan göçle ilçeleri geride bıraktı

Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş: "Şenköy Mahallesi'ndeki deprem öncesi nüfus 800 iken deprem sonrasında 8 bine ulaştı"

Mahallede yaşayan vatandaş Mehmet Melekoğlu: "Gerçekten burayı çok yoğunlaştırdık ve nüfusun çok arttığını gözle de görülüyor"

HATAY - Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da memleketi terk etmeyen vatandaşlar, depremde sağ kalmayı başaran mahallelerden olan Şenköy'e akın etti. Deprem öncesi 800 olan Şenköy nüfusu asrın felaketi sonrası neredeyse 8 bini aştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve evler yerler bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin ardından binlerce insan evsiz kalınca bazıları şehir dışına bazıları da şehrin farklı ilçelerine taşındı. Asrın felaketinin ardından memleketini terk etmek istemeyen afetzede vatandaşlar, Antakya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ne akın ettiler. Depremde mahalle bazlı olarak en çok kaybın olduğu Şenköy Mahallesi'nin deprem öncesi toplam nüfusu 800 iken şimdi ise göçlerle birlikte oplam nüfus 8 bine ulaştı. Yayladığı ilçesinin en kalabalık mahallesinin muhtarı olan Sait Döş, "500'ün üzerindeki inşaatlarında bitmesinin ardından bu yaz nüfusumuz 10 bini geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Şenköy Mahallesi'ndeki deprem öncesi nüfus 800 iken deprem sonrasında 8 bine ulaştı"

Depremlerin ardından hızlı bir nüfus artışı olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Sait Döş, "6 Şubat depremlerini Allah bir daha yaşatmasın. Bu süreçte köyümüz Antakya'da ağırlıklı ikamet eden ve mahalle bazında en çok şehidi veren Şenköy Mahallesiydi. Aynı zamanda da mahalle bazında en çok göçü alan mahallede Şenköy Mahallesiydi. Depremlerde 63 hasar alan evimiz var ve şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazlıklarına tekrar eve çevirenlerle beraber en son 7900 nüfusumuz var. Bu yaz on bini geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi oldu. Mahallede 500'ün üzerinde inşaatımız var. Bunlarla birlikte yaklaşık bu yaz 10 bini geçeriz. Mahallede yaklaşık 4 binin üzerinde hanemiz var. Tabii gün geçtikçe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy ve aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. Bu yüzden insanlar, imarlı arazilerinde yeniden yapılanmaya başladılar. Bu durumda zaman zaman çok aksaklıklara sebep veriyor. Mahallemizin yolları, altyapıları ve üst yapıları kaldırmıyor. Yeni yollara, içme sularına ihtiyaç var" dedi.

"Gerçekten burayı çok yoğunlaştırdık ve nüfusun çok arttığı gözle de görülüyor"

Depremlerin ardından yeni bir yaşam için Şenköy Mahallesi'ne taşınan Mehmet Melekoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra Şenköy'e sığındıklarını belirterek "Benim gibi birçok insan buraya geldi. İlk gelenlerden olduğum için köyün nüfusu 800 iken ancak şu anda nüfusu 9 bin 10 bin civarında. Gerçekten burayı çok yoğunlaştırdık. Nüfusun çok arttığını gözle de görülüyor. İlk ev yapanlardan biriyim. İlk zamanlar 1-2 ay içerisinde ben saydığımda 260 inşaat vardı. Sanırım şu an inşaat sayısı da binleri geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremle birlikte 800 nüfuslu mahallenin nüfusu 10 kat arttı - Son Dakika

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