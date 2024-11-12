Edirne'de Hüsn-i Hat İcazet Töreni - Son Dakika
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Edirne'de Hüsn-i Hat İcazet Töreni

Edirne\'de Hüsn-i Hat İcazet Töreni

Edirne'de 9 yıl süren Hüsn-i Hat kursunu tamamlayan iki öğrenci icazet aldı.

12.11.2024 03:57
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Edirne'de 9 yıl sonra icazet aldılar

Edirne'de Hüsn-i Hat icazet töreni düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de ve İstanbul'da 9 yıl boyunca Hüsn-i Hat kursu gören iki öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde Hüsn-i Hat atölyesinde Hattat Zafer Günal ile İstanbul ve daha birçok ilde ders veren Hattat Mahmud Şahin, tarafından 9 yıl önce kur gören Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Fadile Timurtaş ve Furkan Saka için Osmanlı Devlet'inin tarihi ve özgün eseri olan Üç Şerefeli Camisinde icazet töreni düzenlendi.

Hattat Zafer Günal ve Hattat Mahmud Şahin tarafından Hüsn-i Hat kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için düzenlenen icazet töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam etti. Daha sonra icazet belgelerini alan iki öğrenciler hocalarının izinde giderek, öğrendiklerini gelecek nesillere aktaracaklarını belirttiler.

Başarılı iki öğrenci için bugün Üç Şerefeli Camiinde icazet töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören dua ile devam etti. Ardından öğrencilere icazet belgeleri verildi.

"Gelecek nesillere de bugün icazet verdiğimiz arkadaşlar devam edecekler"

Emekli polis memuru Hattat Zafer Günal, "Esas mesleğim polislik, polislikten emekliyim. Bir elde cop, bir elde kalem vardı. Hatta devam ettim. Burada da görmüş olduğunuz arkadaşlara icazet merasimi düzenledik. Mahmut Hoca ile beraber. İstanbul'daki arkadaşlara Mahmut Hocam, Edirne'ye gelen arkadaşlarla da ben devam ediyorum. Yani bu arada öğrencileri boşta bırakmıyoruz. Bu sanatı geliştirmeye çalışıyoruz. Artık ömrünün yettiği kadar devam edeceğim. Bundan sonra gelecek nesillere de bugün icazet verdiğimiz arkadaşlar devam edecekler" dedi.

"Edirne, İstanbul'un fethinden önce bizim hat sanatımızın başkentidir"

Bursa, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Edirne gibi birçok ilde ders verdiğini ifade eden Hattat Mahmud Şahin, "Edirne tarihi bizim hat sanatı tarihinden çok önemli bir yeri var. İkinci, hat sanatının ikinci başkenti Amasya birinci, Edirne ikinci ve nihai başkenti İstanbul'dur. Şöyle bir tabir kullanılır. Kur'an-ı Kerim Hicaz'a nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Onun İstanbul aşamasının bir önceki ayağında Edirne, İstanbul'un fethinden önce bizim hat sanatımızın başkentidir. Bugün de burada Furkan Saka ve Fadile Timurtaş, arkadaşlarımızın icazet töreni gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

"9 yıldır bu yoldayız"

İcazet alan Fadile Timurtaş, "9 yıl önce bu yolculuğa başladık. Zafer Hocam ve Mahmut Hocamla beraber. 9 yıldır bu yoldayız. İnşallah bundan sonra da daim olur. Hocalarımızın izinden gideriz. Biz de talebeler yetiştiririz hayırlısıyla. Bu şekilde İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Şu an İslam tarihi ve sanatlarında da yüksek lisans yapıyorum" diye konuştu.

"Allah'ü Teala'nın kelamını en güzel şekilde yazmaya çalışacağız"

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde imam hatiplik yapan ve icazet alan Furkan Saka, "Bu sanata 9 yıl önce kadar Zafer Günal hocamla beraber Edirne'de öğrencilik yıllarımızda başladık. Yıllar geçtikçe yolunuz tekrardan İstanbul'a baba evine düşünce Mahmut Hoca'dan devam ettik Elhamdülillah. Bugün icazetnamelerimizi aldık. Allah ömür verdiği ve sağlık verdiği müddetçe elimizden geldiğince Allah'ü Teala'nın kelamını en güzel şekilde yazmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Edirne'de Hüsn-i Hat İcazet Töreni - Son Dakika

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