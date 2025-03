Emine Erdoğan, TİKAD'ın "Hayata Bağlayan İlmekler Projesi" tanıtım programına katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Biz, kadınların iş ve aile arasında sıkıştıkları için birinden birini seçmek zorunda kalmalarını istemiyoruz. İhmal edilmemiş, sağlıklı bir aile hayatı sürdürebilmelerine elverişli bir zemin oluşmasının savunuculuğunu yapıyoruz. Kadınlara dair meselelerde en iyi reçetelerin yine kadınlar tarafından oluşturulabileceği düşüncesindeyim" dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği tarafından deprem bölgesindeki kadınların ekonomik güçlerini desteklemek ve bölge insanına güç vermek amacıyla hayata geçirilen "Hayata Bağlayan İlmekler" projesinin tanıtımı dolasıyla Sarıyer'de bir otelde düzenlenen program ile iftar yemeğine katıldı. TİKAD'ın, ekonomide ve sosyal projelerde kadın gücünü markalaştırdığını, yüzünü sadece iş dünyasına değil milletin sorunlarına da çevirdiğini kaydeden Erdoğan, "TİKAD, kadın yüreğinin ne kadar geniş, kadın aklının ne kadar zarif olduğunu defalarca göstermiştir" dedi. Erdoğan, "Asrın Felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerine değinerek, bu süreçte Türk milletinin birbirine insanüstü bir çabayla kenetlendiğini söyledi. Doğal felaketlerin çok boyutlu yıkımlara neden olduğunu aktaran Erdoğan, afet hallerinde yapılacakların öncelik sırası bulunduğunu, barınma ve beslenme ihtiyacının hemen karşılanması, hastane, okul ve iş yerlerinin ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, felaketlerin kültür mirası üzerindeki tahribatına yönelik çözüm önerileri geliştirmenin de elzem olduğuna dikkati çekerek, "Felaketler sonucunda kültür evreninde de büyük kayıplar ortaya çıkar. Mekansal yıkımlarda insanların iç göçe mecbur kalmasıyla kültürel hafıza ve pratikler, bir tespihin taneleri gibi etrafa dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Böylece bir şehrin ruhunu oluşturan kültür mozaiği de erir gider. Kimliğimizin bağlı olduğu anlam dünyası yok olur ve aidiyet duygusu derin yaralar alır. Maalesef bu büyük travmanın telafisi, bireysel ve toplumsal ölçekte son derece zordur" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, kültürel mirasın korunması ve zanaatların yaşatılmasının gündelik yaşama hızla geri dönmenin anahtarı olduğunu belirterek, "TİKAD'ın 'Hayata Bağlayan İlmekler' projesi, bir meseleyi tüm yönleriyle ele almanın ve geniş bir perspektifin başarılı bir örneğidir. Deprem illerindeki kadın kooperatiflerini destekleyerek halı dokumacılığını yaşatma girişimini yürekten kutluyorum. Halı dokumacılığı en eski ve en değerli sanatlarımızdan biridir. İlmekler birleşir, büyüleyici Anadolu hikayelerinin kelimeleri olurlar. Atölyelere katılan kadınlarımızın her biri çok değerli hocalarımızdan aldıkları derslerle, zanaat ustaları olarak yetiştiler. Ellerinden çıkan halılardaki her bir ilmeğin, ümidin, ayağa kalkmanın ve yeniden başlamanın hikayesini anlattığını düşünüyorum. Her birini kutluyorum" dedi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki pilot uygulamaların, hızla diğer illerde de yaygınlaşmasını dileyen Erdoğan, "Anadolu medeniyetlerin beşiğidir. Deprem bölgesindeki her şehrimiz, bu birikimin birer şubesidir. Şu bir gerçek ki yeryüzünün her yerini müzelerle doldursak, yine de buradaki zenginliği sığdıramayız. Kültürel mirasın korunması, iklim değişikliğinden dolayı afetlere hassas hale gelen dünyamız için önemli bir gündemdir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşların bu konuda birçok çalışması var. O nedenle bu projenin uluslararası bilinirliğe ulaşacağı platformlara taşınmasını temenni ediyorum. Dünyanın her yerinde kadınlar doğal afetlerden orantısız bir şekilde ve daha fazla etkileniyorlar. Afet sonrası süreçlerde kadınların ekonomik olarak hayli dezavantajlı konumda olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla, afet sonrası yeniden yapılanmada kadınları güçlendirmenin hayati önemi vardır. Onlara yeni beceriler kazandırmak, istihdam alanları açmak ve kadın girişimciliğini desteklemek iyileşme süreçlerini hızlandırır. Şu bir gerçek ki yalnızca kadınların ekonomide rol aldığı ülkeler kalkınır, büyür, gelişir ve toparlanır. Biz, kadın istihdamının artmasını ve bunun cinsiyet adaleti ekseninde gerçekleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aile, bir toplumun en güçlü koruma kalkanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Emine Erdoğan, "Bu sayede, toplumsal bir diyalog kanalı oluştu. Hepimizin bu konuda son derece hassas olduğuna inancım tam çünkü aile, bir toplumun en güçlü koruma kalkanıdır" dedi. Erdoğan, birçok krizin üstesinden kolaylıkla gelmenin sırrının, aile kurumunun sağlam kökleri olduğunu vurgulayarak, "O yüzden el birliğiyle bu güce güç katacak, aile kurumunu ifsat etme gayretindeki çevrelere geçit vermeyecek çözümler geliştirmeliyiz. Bunların en başında da, 'Güçlü kadın, güçlü aile.' formülü geliyor. TİKAD olarak sizler projenizle, hem kadınlara ekonomik güç verdiniz, ailelerinin refahını desteklediniz, bölgesel kalkınmayı tetiklediniz, hem de kültürel mirası korudunuz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir proje yeri gelir bir ailenin, yeri gelir on binlerin hayatını değiştirir"

Kadınların istihdam edilmesinin, halka halka büyüyen etkileri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aile Yılı kapsamında iş ve aile hayatı arasındaki dengeye yaptığımız vurguyu fark ettiğinizi tahmin ediyorum. Biz, kadınların iş ve aile arasında sıkıştıkları için birinden birini seçmek zorunda kalmalarını istemiyoruz. İhmal edilmemiş sağlıklı bir aile hayatı sürdürebilmelerine, elverişli bir zemin oluşmasının savunuculuğunu yapıyoruz. TİKAD'ın bu konuya önemli çözüm önerileri getireceğine inanıyorum. Çünkü kadınlara dair meselelerde en iyi reçetelerin yine kadınlar tarafından oluşturulabileceği düşüncesindeyim" dedi.

Emine Erdoğan, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İşin içine diğerkamlığı katan incelikli düşünceler, vakti gelince çiçek tarlalarına dönüşür. Bir proje yeri gelir bir ailenin, yeri gelir on binlerin hayatını değiştirir, hayır dualarına vesile olur. Allah bizi hayata değer katanlardan, işleri kolaylaştıranlardan eylesin" diye konuştu.

Programda konuşan TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut ise devletin bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ancak hala büyük desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, projede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sundu.

Emine Erdoğan, Pazırık halısına ilmek attı

TİKAD'ın Hayata Bağlayan İlmekler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirerek dokunan halılar hakkında bilgi alan Erdoğan, dünyanın bilinen ilk Türk halısı olan Pazırık halısının uyarlamasına dokuma sanatçısı Raziye Başeğmez ile birlikte ilmek attı. Nilüfer Bulut, 100 yıldır saklanan ve yüzde yüz saf ipeğe nakış ve iğne oyalarıyla işlenen halı mektubunu günün anısına Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, Kahramanmaraş Yedi Düzel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hatay Rimmen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Adıyaman Sevgimin Hilali Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Malatya Pütürge Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri ile sanatçılar Fırat Neziroğlu,Kadriye İnal, Ece Ege ve Ayşe Ege ile Sevan Bıçakçı'ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Hayata Bağlanan İlmekler Halı Müzayedesi'nde ise sanatçılar Fırat Neziroğlu,Kadriye İnal, Ece, Ayşe, Ege ve Sevan Bıçakçı tarafından tasarlanan ve depremzede kadınlar tarafından dokunan halılar ile Emine Erdoğan'ın ilmek attığı Pazırık Halısı, geliri depremzede kadınlara bağışlanmak üzere açık artırma ile satıldı. Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, TİKAD üyeleri, sanatçılar, STK temsilcileri ve iş kadınlarının katıldığı program, Antakya Medeniyetler Korosu performansıyla sona erdi.